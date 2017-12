Darum sind Schweizer im Job nicht ehrlich

Die Schweizer sind für ihre Zurückhaltung und Höflichkeit bekannt. Das zeigt auch der Blick ins Büro: Meinungsdifferenzen werden selten direkt ausgetragen. Höflich nicken und lächeln – das ist die Devise. Gestänkert wird später per Mail oder hinter vorgehaltener Hand mit den gleichgesinnten Arbeitskollegen auf dem Gang.

Umfrage Kennen Sie das Lästern am Arbeitsplatz? Klar, bei uns im Büro lästert jeder über jeden.

Kommt bei uns vor, aber ist nicht an der Tagesordnung.

Das ist mir egal.

Nein, bei uns pflegen wir einen offenen und direkten Austausch.

Das Phänomen ist Business-Knigge-Beraterin Susanne Abplanalp bekannt: «Das kommt sehr häufig vor», sagt sie zu 20 Minuten. Zwar sei Lästern für die eigene Psychohygiene gut. Doch es sorge für ein schlechtes Klima im Büro und belaste die Moral. «Lästern ist ein No-go», so Abplanalp. Scheinbar seien die Schweizer so harmoniebedürftig und machten lieber gute Miene zum bösen Spiel.

«Freundschaftliches Ausweichverhalten»

Laut der Personalexperten-Plattform «HRtoday» steckt hinter diesem «freundschaftlichen Ausweichverhalten» in erster Linie die Angst, das eigene Gesicht zu verlieren oder andere blosszustellen. Heikle Themen würden daher an Sitzungen oder anderen Situationen mit mehreren Personen bevorzugt unter den Teppich gekehrt.

Das sorge jedoch für latente Spannungen und Konflikte, so der Bericht weiter. Eine ehrliche Feedback-Kultur sei so nicht möglich, das Vertrauen im Team über kurz oder lang dahin.

«Einen Knoten im Bauch»

Eine solche Erfahrungen machte auch ein Bankangestellter: Er wurde für seine Arbeit kritisiert. Gesagt hat man ihm das aber nicht ins Gesicht. «Die Person, die neben mir arbeitet, hat mir sogar gesagt, dass meine Vorschläge gut seien», zitiert ihn «HRtoday». Gleichzeitig habe sie aber ein Mail an den Chef geschickt, um sich über seine Arbeit zu beschweren. «Wenn ich jetzt in die Firma komme, habe ich einen Knoten im Bauch», so der Angestellte.

Für das Unternehmen hat solches Verhalten finanzielle Folgen: Motivations- und Produktivitätsverlust belasten die Arbeit. Mitarbeiter würden ihre Zeit nämlich damit verbringen, Hinterlistigkeiten zu entlarven und das Verhalten der Kollegen zu entschlüsseln. Irgendwann würden die besten Mitarbeiter kündigen, andere seien plötzlich öfters krank.

«Sachliches aufeinander Einprügeln»

Wie es anders gehen kann, zeigt das Beispiel Deutschland. Dort sind die Umgangsformen zwar ruppiger und rauer. Doch auch dem Chef getrauen sich sich Mitarbeiter schon mal die eigene Meinung zu sagen. Das kann dann durchaus zu heftigen Diskussionen führen. «HRtoday» spricht dabei von einem «sachlichen aufeinander Einprügeln». Doch am Ende würden die Beteiligten sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und gemeinsam ein Feierabendbier geniessen.

So empfiehlt auch Knigge-Expertin Abplanalp, Probleme und Kritikpunkte offen und direkt anzusprechen. Und damit sollte man nicht zu lange zuwarten. «Denn je länger man wartet, desto intensiver ist die Missstimmung.»

(dob)