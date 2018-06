Kommt Pierin Vincenz wieder an seine Konten?

Was bedeutet die Entlassung von Pierin Vincenz?

Sie heisst nicht, dass er unschuldig ist. Die Ermittlungen gegen ihn laufen weiter. Sie sind aber so weit fortgeschritten, dass Beweise gesichert sind und Aussagen der Verdächtigen vorliegen, so dass eine Untersuchungshaft als nicht mehr nötig angesehen wird, wie ein Rechtsexperte zu 20 Minuten sagt. Namentlich genannt will er zum Fall Vincenz nicht werden. Die Gefahr der Verdunkelung bei Vincenz, die Grund für die Inhaftierung war, bestehe nur noch beschränkt. Vincenz wurde Ende Februar verhaftet, da ihm ungetreue Geschäftsbesorgung vorgeworfen wird. Er soll als Verwaltungsratspräsident beim Unternehmen Aduno Holding AG Geld veruntreut haben.

Wo hält sich Vincenz jetzt auf?

«Im Prinzip sollte sich Vincenz frei bewegen können», so der Rechtsexperte. Eventuell dürfe er sogar ins Ausland reisen, da nicht von einer Fluchtgefahr auszugehen sei. Schliesslich sei Vincenz in der Schweiz verwurzelt und habe hier Familie. «Er ruht sich aus und erholt sich von der U-Haft», sagt Vincenz' Sprecher Andreas Hildebrand zu 20 Minuten. Weitere konkrete Angaben macht er nicht – wegen des befürchteten Medienrummels soll der Ort geheim bleiben. Berichten zufolge soll seine Frau Nadja Ceregato bei ihm sein. Sie war Chefjuristin bei Raiffeisen, ist derzeit jedoch für eine Weiterbildung beurlaubt. Per Ende Jahr werde das Arbeitsverhältnis aufgelöst, wie eine Raiffeisen-Sprecherin mitteilte.

Gibt es Auflagen für Vincenz?

Er unterliegt nach der U-Haft sogenannten Ersatzmassnahmen, wie die Oberstaatsanwaltschaft Zürich mitteilt. «Man muss annehmen, dass weiterhin dringender Tatverdacht gegen ihn besteht», erklärt der Rechtsexperte. Wahrscheinlich gebe es ein Kontaktverbot für Vincenz zu anderen verdächtigen Personen – namentlich zu Beat Stocker, dem früheren CEO der Aduno-Gruppe, der ebenfalls aus der U-Haft entlassen worden ist. «Damit sollen mögliche Absprachen zwischen Verdächtigen vermieden werden.»

Sind die Konten von Vincenz und seiner Familie noch immer gesperrt?

Bankkonten der Familie, bei denen ein Zusammenhang mit dem Delikt vermutet wird, waren gesperrt. «Die Kontosperre dürfte weiterbestehen», sagt der Rechtsexperte. Es sei jedoch davon auszugehen, dass es einen Freibetrag oder Zugang zu anderen, unverdächtigen Konten gebe, damit die Familie Geld zum Leben habe.

Wann ist mit einer Anklage zu rechnen?

Die «sehr aufwendige Untersuchung» sei weit fortgeschritten. Die Ermittlungen seien jedoch noch im Gang, hiess es von der Oberstaatsanwaltschaft Zürich am Mittwoch. «Erst nach Abschluss der Ermittlung wird entschieden, ob es zu einer Anklage kommt oder das Verfahren eingestellt wird», sagt der Rechtsexperte. Komme es zu einer Anklage, könne das noch Monate dauern.

Darf Vincenz arbeiten?

«Er kann im Prinzip jetzt erst einmal ein normales Leben führen», so der Rechtsexperte. Vincenz' Sprecher Hildebrand erklärt: Der Ex-Raiffeisenchef werde sich darauf konzentrieren, seine Rechte zu verteidigen.