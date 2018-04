Schweizer Reisende erwartet morgen ein Chaos

Die deutsche Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Warnstreiks angekündigt. An den Flughäfen Frankfurt, München, Köln und Bremen wird am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Die Streiks betreffen auch Reisende aus der Schweiz, da bei den Airlines Swiss, Lufthansa, Eurowings und Easyjet Flüge von Schweizer Flughäfen nach München, Frankfurt und Köln auf dem Flugplan stehen.

Stornieren, Umbuchen oder Umsteigen

Einen streikbedingt gestrichenen Flug kann der Kunde stornieren, er bekommt dann sein Geld zurück. Wer trotzdem fliegen will, hat Anspruch auf einen späteren Flug. Das kann aber dauern, bis der Streik vorbei ist – und auch länger, weil ein Rückstau entstehen kann. Bei langen Ausständen muss die Fluggesellschaft eine Ersatzbeförderung organisieren, zum Beispiel mit der Bahn oder mit Bussen.



Auch bei einer grossen absehbaren Verspätung sollten Passagiere immer zur ursprünglichen Abflugzeit am Flughafen sein. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Fluggesellschaft doch früher einen Ersatzflug anbieten kann – und der Reisende ihn dann verpasst.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport erwartet «erhebliche Verzögerungen im Betriebsablauf sowie Flugausfälle». Auch an den Flughäfen in Köln und München wird vor starken Beeinträchtigungen des Flugverkehrs gewarnt. Passagiere sollen ihre Fluggesellschaften kontaktieren und sich über den aktuellen Status des Flugs informieren lassen.

Flüge gestrichen

Die deutsche Airline Lufthansa hat insgesamt bereits zwölf Flüge zwischen Schweizer Flughäfen und Frankfurt gestrichen. Die Fluggesellschaft teilte mit, wegen der Streiks insgesamt über 800 Flüge annullieren zu müssen. Das ist die Hälfte der ursprünglich geplanten 1600 Flüge des Unternehmens.

Die Swiss teilt auf Anfrage mit, dass die Fluggesellschaft ihre Flüge von und nach Frankfurt und München trotz der Streiks durchführen werde. Der Grund dafür sei, dass die für diese Flüge vor Ort zuständige Abfertigungsfirma nicht an den Streiks beteiligt sei.

Kunden müssen lange anstehen

Die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen dürften jedoch nur minimal bedient sein. Dieser Umstand könnte zu langen Schlangen an den deutschen Standorten führen. Darum empfehlen Airlines ihren Kunden, am Dienstag möglichst früh vor Ort zu sein.

Eurowings und Easyjet haben für Dienstag Flüge aus der Schweiz nach Köln geplant. Ob diese planmässig stattfinden werden, haben die Unternehmen bisher noch nicht bestätigt. Eurowings teilt mit, die Auswirkungen seien noch nicht absehbar.

Auch Nahverkehr betroffen

Insbesondere in Köln ist wegen der Streiks auch mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen, wie die lokalen Medien berichten. Hier müssen Reisende am Dienstag also auch lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder allenfalls auf Taxi oder Mietwagen ausweichen.

In Frankfurt wird die Verkehrsgesellschaft ebenfalls streiken – jedoch erst am Freitag. An diesem Tag dürfte der Nahverkehr somit auch eingeschränkt sein.

Alternative Verkehrsmittel

Für Schweizer Reisende, die am Dienstag in die betroffenen Städte reisen müssen, ist die naheliegende Alternative eine Zug- oder Busverbindung. Flixbus etwa bietet Anschlüsse von Zürich in alle vier betroffenen Grossstädte. Wer nach München will, ist besonders schnell mit dem Bus: Der von der SBB und der Deutschen Bahn betriebene IC Bus schafft die Strecke in unter vier Stunden.

Die Deutsche Bahn teilt mit, dass Fernverkehrszüge nicht von den Streiks betroffen seien. Bei den IC- oder ICE-Zügen ist demnach mit keinen Ausfällen zu rechnen. Reisende nach Frankfurt, Köln oder Bremen könnten somit auch den Nachtzug von Basel nach Kiel nehmen, der um 23.13 Uhr abfährt und in allen drei Städten hält. Die folgende Übersicht zu den Anschlüssen von Zürich nach Deutschland ist sowohl für den Montag als auch für den Dienstag gültig, sofern keine zusätzlichen Störungen auftreten:

• München

Früheste Abfahrt: 6.07 Uhr

Späteste Abfahrt: 19.16 Uhr

Takt: einmal pro Stunde (unregelmässig)

Dauer: 4 bis 5 Stunden

• Frankfurt

Früheste Abfahrt: 6.00 Uhr

Späteste Abfahrt: 20.00 Uhr

Takt: einmal pro Stunde

Dauer: 4 bis 5 Stunden

• Köln

Früheste Abfahrt: 6.00 Uhr

Späteste Abfahrt: 19.00 Uhr

Takt: zweimal pro Stunde

Dauer: 5 bis 6 Stunden

• Bremen

Früheste Abfahrt: 6.00 Uhr

Späteste Abfahrt: 17.00 Uhr

Takt: einmal pro Stunde

Dauer: 7 bis 9 Stunden