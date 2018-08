Trumps Politik bremst Kauflust der Schweizer

Schweizer Konsumenten glauben, dass die Wirtschaft ihren konjunkturellen Höhepunkt hinter sich hat. Die Konsumentenstimmung ist laut Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) auf den langjährigen Durchschnitt gefallen – so tief war die Stimmung seit über einem Jahr nicht mehr.

Detailhandel macht mehr Umsatz

Die Stimmung der Konsumenten mag sinken, die Umsätze im Schweizer Detailhandel haben im Juni 2018 gegenüber dem Vorjahr aber zugelegt. Auf einer kalenderbereinigten Basis setzte der Detailhandel im Berichtsmonat nominal 1,1 Prozent mehr um als im Vorjahr. Der um die die Teuerung bereinigte Wert stieg um 0,3 Prozent im Vorjahresvergleich.



Gegenüber dem Vormonat sind die Umsätze saison- und teuerungsbereinigt um 0,5 Prozent gestiegen, während sie nominal 0,6 Prozent zulegten, wie das Bundesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. (sda)

Auch was die eigene finanzielle Lage angeht, rechnen Konsumenten mit keinem grossen Aufschwung. Sie erwarten, dass sie weniger Sparmöglichkeiten haben werden, und sind weniger bereit, grössere Anschaffungen zu tätigen: Das neue Auto oder der neue Fernseher dürfte wohl frühstens nächstes Jahr im Budget sein. Zudem rechnen Schweizer erstmals seit fast drei Jahren wieder mit mehr Arbeitslosigkeit.

Stimmung sinkt, Prognose bleibt gut

Die sinkende Stimmung der Konsumenten steht im Gegensatz zur Konjunkturprognose des Seco: Es erwartet für 2018 ein kräftiges Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 2,4 Prozent. Warum denken Konsumenten, dass sie weniger von diesem Wachstum profitieren werden?

Laut dem Seco sind es weltwirtschaftliche Risiken, die den Konsumenten die Stimmung verderben. Der von US-Präsident Donald Trump geschürte Handelsstreit ist dabei das prominente Beispiel. Mathias Binswanger, Ökonom und Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz, nennt zudem die Unsicherheit um den Rahmenvertrag mit der EU als weiteren Faktor.

Bereits gestiegene Preise drücken ebenfalls auf die Stimmung der Konsumenten: Sie erwarten generell höhere Preise im Einklang mit den gestiegenen Erdöl- und Importpreisen, wie das Seco schreibt.

Konsumverhalten dürfte trotzdem stabil bleiben

Sollten Schweizer tatsächlich weniger konsumieren, wäre das für die Wirtschaft schlecht, so Binswanger. Er glaubt aber nicht, dass die sinkende Stimmung wirklich einen negativen Einfluss auf das Konsumverhalten haben wird: «Der Konsum ist in der Schweiz unglaublich stabil», sagt er zu 20 Minuten. Selbst in der Finanzkrise vor zehn Jahren sei der Konsum kaum zurückgegangen.

Ausserdem würden Konsumenten die Folgen von zusätzlichen Zöllen erst zu spüren bekommen, falls der Handelskonflikt lange dauern sollte, wie Michael Hahn, Leiter des Instituts für Europa- und Wirtschaftsvölkerrecht und des World Trade Institute (WTI) an der Universität Bern, zu 20 Minuten sagte. Der Einfluss von Risiken wie dem Handelskrieg auf die Wirtschaft wird laut Binswanger oft überschätzt. Die Schweizer Wirtschaft sei verhältnismässig robust.

Weder Rezession noch Boom

Ob der Höhepunkt der Schweizer Wirtschaftslage tatsächlich bereits hinter uns liege, kann Binswanger aber nicht beantworten: «Das wissen wir nicht, weil es keine klare Konjunkturtendenz gibt.» In anderen Worten, die Schweiz befinde sich weder in einer Rezession noch in einer Boom-Phase.

Die Expertengruppe für Konjunkturprognosen des Seco schreibt, dass erst 2019 mit einer Abschwächung der Konjunktur zu rechnen sei. Zwar werde das BIP dann weiter wachsen, das Wachstum werde aber von 2,4 auf 2,0 Prozent sinken.