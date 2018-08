Wizz Air will Passagierzahl in der Schweiz verdoppeln

Die rasant wachsende Billigairline Wizz Air mit Sitz in Ungarn hat grosse Ausbaupläne für die Schweiz, wie CEO József Váradi im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» sagt. Heute bedient Wizz Air die Flughäfen Genf und Basel mit 17 Verbindungen. Vor allem in Basel sieht Váradi Potenzial: «Wir möchten das Angebot in Basel weiter ausbauen und neue Flüge lancieren. Im vergangenen Jahr haben wir die Kapazitäten um einen Drittel erhöht.»

2017 transportierte Wizz Air eine halbe Million Passagiere auf Schweiz-Flügen. «Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten drei Jahren die Millionen-Grenze knacken werden. Denn in der Schweiz leben nun mal viele Migranten, da sie eines der migrationsfreundlichsten Länder Europas ist. Viele Leute reisen mit uns zu den Verwandten im Heimatland», sagt der 52-Jährige der Zeitung. Und viele Schweizer würden mit Wizz Air in osteuropäische Länder in die Ferien reisen.

In gerade mal 14 Jahren avancierte die Airline zu einer der grössten Billig-Airlines Europas. Váradi erklärt den Erfolg mit einem simplen Geschäftsmodell mit Direktverbindungen und einer extremen Kostendisziplin. «Hinzu kommt, dass es Anfang der 2000er-Jahre ein Vakuum gab in Ost- und Zentraleuropa, was Flugreisen anbelangt. Das war unsere Chance», sagt der CEO der «Schweiz am Wochenende».

Flotte verdreifachen



Am Flughafen Zürich übt der Airline-Chef hingegen Kritik. Dieser sei einer der teuersten Flughäfen in Europa. Deshalb fliegen man ihn bis heute auch nicht an, obwohl man schon mehrere Male mit den Flughafen-Verantwortlichen gesprochen hätte. «Ich wünschte mir, der Flughafen Zürich würde unsere Effizienz irgendwann honorieren», sagt Váradi. «Ich habe das Gefühl, dass der Flughafen Zürich die Hub-Airline Swiss schützen will. Das war auch in Frankfurt oder Wien der Fall, wo die Flughafen-Verantwortlichen jahrelang stur waren.»

Inzwischen seien die beiden aber für Billigairlines offener geworden. Insgesamt will Wizz Air die heutige Flotte, bestehend aus rund 100 Flugzeugen, innert zehn Jahren verdreifachen. Die Mitarbeiterzahl soll von 4000 auf 10'000 steigen.

(bee)