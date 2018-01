Für Hausbesitzer könnte es 2018 teuer werden

Bei den Hypothekarzinsen zeichnet sich langsam ein Anstieg ab. Sie blieben im Schlussquartal 2017 zwar auf Niveau des Vorquartals. Indikatoren wie steigende Absicherungskosten weisen aber auf einen Zinsanstieg hin.

Umfrage Macht ein Anstieg der Hypotheken ihren Traum vom Eigenheim zunichte? Nein, ich habe genügend Eigenkapital.

Ich habe schon ein Eigenheim.

Je nach Erhöhung wirds für mich als Hausbesitzer eng.

Zum Glück bin ich Mieter.

Der Zinsswap für zehnjährige Festhypotheken stieg seit Mitte Dezember stark an, wie der Internetvergleichsdienst Comparis heute in seinem Hypothekenbarometer schreibt. Das sei ein Zeichen dafür, dass die Hypothekarnehmer von steigenden Zinsen ausgingen.

Im vierten Quartal bewegte sich hier allerdings noch nichts. Die zehnjährigen Festhypotheken wurden gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozentpunkte tiefer mit 1,45 Prozent verzinst. Leicht höher als im Vorquartal lagen die Richtzinsen für mittlere Laufzeiten. Waren es am Ende des dritten Quartals 1,07, hatten die Zinsen am Jahresende 1,10 Prozent erreicht. Mit einem Plus von 0,01 Punkten praktisch unverändert war das Zinsniveau für kurze Laufzeiten.

Verlagerung hin zu mittleren Laufzeiten

Obwohl die langen Laufzeiten am gefragtesten blieben, stellte Comparis eine weitere Abnahme fest. Im Vorjahresvergleich lag der Anteil fast zehn Prozentpunkte tiefer und erreichte zum Jahresende 79 Prozent. Dagegen bauten die mittleren Laufzeiten ihren Anteil aus. Mittelfristige Festhypotheken machten 18,5 Prozent am Markt aus. Vor Jahresfrist waren es 12 Prozent gewesen.

An Attraktivität eingebüsst haben die kurzen Laufzeiten. Die Zunahme im Jahresverlauf drehte sich im Schlussquartal in einen leichten Rückgang. Drei Prozent der vergebenen Festhypotheken hatten so eine Laufzeit von unter vier Jahren. Im Vorquartal lag der Anteil noch bei 3,7 Prozent.

Teures Wohneigentum: Der Preisanstieg beim Wohneigentum im Kanton Zürich sei vorbei. «Wir sind am Ende eines Zyklus angelangt, die Preise werden im nächsten Jahr um 0,5 Prozent zurückgehen», sagte ZKB-Analyst Peter Meier im Oktober 2017. (Video: Tamedia/SDA)

(sep/sda)