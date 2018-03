Darum ist Macht wie eine Droge für Chefs

Von seinem einstigen Ansehen als Bankchef wird Pierin Vincenz in diesen Tagen nicht mehr allzu viel spüren. Der ehemalige Raiffeisen-CEO sitzt in Zürich in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft untersucht, ob er sich durch private Beteiligungen persönlich bevorteilt hat.

Vincenz ist nicht der erste Manager, der von ganz oben tief fällt. Dem Firmensanierer Hans Ziegler flogen seine mutmasslichen Insidergeschäfte um die Ohren, dem Ex-Novartis-Chef Daniel Vasella seine Abgangsentschädigung von 72 Millionen Franken. Die Fälle mögen anders gelagert sein als derjenige von Vincenz – gemeinsam ist den ehemaligen Wirtschaftsstars, dass sie in einer Spitzenposition waren und man in der Branche ehrfürchtig zu ihnen aufschaute.

Weniger Sinn für die Realität

Warum erliegen mächtige Chefs immer wieder der Verlockung der Macht – genau sie, die ohnehin schon genug Geld haben? Es sei eine Art Scheinwelt, in der viele Manager leben würden, so Milan Kalabic, Facharzt für Psychiatrie an der Klinik Teufen Group: «Dort ernten sie ständig Beifall, und diese Bestätigung verleitet sie dazu, immer mehr zu wollen – fast wie eine Droge.» So würden etwa persönliche Bereicherungen nicht als problematisch erachtet, sondern als Normalität.

Der ZHAW-Psychologe Simon Hardegger ist auf Führungskräfteentwicklung spezialisiert. Auch er glaubt fest daran, dass eine Machtposition den Menschen verändert. «Viel Macht entfernt Führungskräfte ein Stück weit von der Realität», sagt er zu 20 Minuten. Chefs stünden unter enormem sozialen Druck. «Das kann das Verhalten negativ beeinflussen», so Hardegger.

Diese Beeinflussung äussert sich beispielsweise darin, dass ein Manager Dinge tut, die «nicht mehr okay sind», wie es der Psychologe formuliert. Will heissen: Weil plötzlich andere Ziele in den Vordergrund rücken – etwa der finanzielle Gewinn –, bleiben Anstand oder Ehrlichkeit auf der Strecke. «In einer Machtposition ist es oft schwierig, dass man seinen Prinzipien treu bleiben kann», erklärt Hardegger.

Bei Personen auf oberster Managementebene kommt aus psychologischer Sicht auch der Rechtfertigungsmechanismus zum Tragen. «Auch wenn sie wissen, dass sie eigentlich etwas Schlechtes machen – etwa Betrügereien –, legen sie für sich Gründe zurecht, damit sie damit leben können.»

Trügerisches Gefühl von Integrität

Chefarzt Kalabic spricht in diesem Zusammenhang von einer Wahrnehmungsstörung. Der Facharzt für Psychiatrie kennt die Persönlichkeit vieler Manager, die er unter anderem bei Burn-outs behandelt. «Auch wenn ein ranghoher Chef einen Fehler begeht: Solange die Geschäftszahlen stimmen, hat er oft noch das Gefühl, integer zu handeln – er empfindet sein Verhalten nicht als aussergewöhnlich.»