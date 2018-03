Hier sollen Gäste nicht arbeiten

Es ist später Nachmittag, das Café mit Buchhandlung im Zürcher Kulturhaus Kosmos ist voll. An vielen Tischen sind Laptops aufgeklappt und Papierstapel zu sehen. Statt von zu Hause aus zu arbeiten oder zu lernen, zieht es immer mehr Menschen in Cafés, beispielsweise, um rücksichtslosen Chefs zu entfliehen.

Minuten-Tarif und Internet-Verlangsamung

In der Gastronomie gibt es verschiedene Strategien, um Gäste dazu zu bringen, ein Lokal nicht als Billig-Arbeitsplatz zu nutzen und mehr zu konsumieren:



Pro-Minuten-Tarif

In Moskau eröffnete 2011 das erste Café, in dem Gäste nicht für Getränke und Essen zahlen, sondern für die im Café verbrachte Zeit. Mittlerweile gibt es weltweit 16 Ziferblat-Standorte, vier davon in Grossbritannien.



Mindestkonsumation

In manchen Bergrestaurants, Nachtclubs und Bars ist es verbreitet, eine Platzreservierung an eine Mindestkonsumation zu binden. So müssen beispielsweise für einen bestimmten Geldwert Getränke bestellt werden.



Internet-Verlangsamung

Bei Kaffee-Ketten wie Starbucks wird das Gäste-WLAN nach einer Stunde verlangsamt. Ob das wirklich effizient ist, ist in Zeiten von mobilen Hotspots fraglich.



Doch im Kosmos-Café dürfen die Arbeitenden nicht an allen Tischen Platz nehmen. Schwarze Schildchen mit Aufschriften wie «Ich bin ein arbeitsfreier Tisch» und «Computerarbeitsfreier Tisch, Danke». Halten sie davon ab.

Verantwortlich dafür ist Kosmos-Buchsalon-Leiterin Svenja Schicketanz. «Leider haben zu viele Gäste mit Laptops und Zetteln allein ganze Tische besetzt, um zu lernen oder zu arbeiten. Andere Gäste haben sich dann nicht mehr getraut, sich dazuzusetzen und das fanden wir schade. Zudem wollen wir nicht die Atmosphäre eines Internet-Cafés.»

Spezial-Bereich mit Arbeitsplätzen

Schicketanz sieht die Schilder nicht als Verbotstafeln, sondern nett gemeinte Hinweise. «Wir heissen hier jeden willkommen, aber manchmal braucht es eine sichtbare Anleitung, damit sich alle Gäste wohlfühlen.» Wenn jemand an einem arbeitsfreien Tisch doch den Laptop aufklappt, werde er freundlich gebeten, in den nächsten Minuten den Platz zu wechseln. Im Kosmos gibt es nahe der Fenster Bereiche, die immer als Arbeitsplätze genutzt werden können.

Das System, das seit kurzem in Kraft ist, habe sich bewährt. Auch wenn sich nicht immer alle daran halten: «Es gab Gäste, die versuchten, das Schild unter ihrem Papierberg zu verstecken. Das finde ich dann eher lustig», sagt Schicketanz. Wenn das Café zu voll sei, weise sie aber auch diese Leute auf die Schilder hin.

Stundenlang bleiben, wenig konsumieren

Laut Julian Graf von der Branchenvereinigung Cafétier Suisse ist der Umgang mit mobilen Arbeitern schon seit einigen Jahren bei Gastronomen ein Thema: «Der Kosmos-Buchsalon ist nicht der erste Anbieter, der sich mit Café-Arbeitern auseinandersetzt. Uns sind in der Schweiz aber keine Cafés bekannt, die so prominent gegen sie vorgehen.» Bisher gehe es in der Café-Arbeiter-Diskussion eher nicht darum, dass sie zu viel Platz beanspruchten, sondern zu wenig konsumieren.



Diese Art von Gästen kennt auch Svenja Schicketanz. «Es passiert stellenweise, dass manche den ganzen Tag bleiben und nur einen Cappuccino trinken.» Schicketanz appelliert in solchen Fällen an den gesunden Menschenverstand: «Wenn sich solches Verhalten häufen würde, müssten wir schliessen, aber ich bin sicher, dass das allen klar ist.»