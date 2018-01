Das sind die Top 7 der beliebtesten Diäten

Unter #diät finden sich auf Instagram Abertausende Posts. Das Gesundheitsportal Meinbauch.net hat Diäten anhand der Anzahl ihrer Instagram-Hashtags analysiert. Das sind die sieben beliebtesten Schlankheitskuren:

Umfrage Setzen Sie sich zu Jahresbeginn auf Diät? Eine Diät gehört für mich zum Jahresbeginn dazu.

Ich versuche es dieses Jahr mal wieder.

Ich habe meinen Diät-Vorsatz bereits wieder aufgegeben.

Keine Chance, ich setze mich nie auf Diät.

1. Clean Eating

Die Diät hat ein simples, aber effektives Prinzip: Clean Eating setzt auf unverarbeitete Lebensmittel, mit denen frisch gekocht wird. Keine Fertiggerichte, verarbeiteten Lebensmittel, kein Fast Food und weg mit Farbstoffen und Geschmacksverstärkern. Wer nach #cleaneating sucht, findet bei Instagram eine Flut von fast 36 Millionen Posts. Eine einfache Methode, um sich langfristig gesund zu ernähren, und wohl eher Lebensstil als eine typische Diät. Studien zu Clean Eating gibt es bisher keine.

2. Detox-Diät

Detox ist definitiv zum Kultwort geworden. Es steht als Abkürzung für Detoxifikation und bedeutet Entgiften. Solche Entschlackungskuren sollen den Körper von Schadstoffen befreien, die wir über Ernährung, Medikamente und andere Umwelteinflüsse aufnehmen. Ziel ist, das sogenannte Säure-Base-Gleichgewicht wieder herzustellen, ob mit Hausmitteln oder speziellen Detox-Produkten. Wissenschaftlich belegt ist die Wirkung einer solchen Kur allerdings nicht.

3. Low-Carb-Diät

Wer sich nach Low Carb ernährt, reduziert die Kohlenhydrate in seiner Ernährung drastisch. Keine Pasta, Kartoffeln, Hülsenfrüchte oder Früchte. Doch sind 100 bis 150 Gramm Kohlenhydrate pro Tag für viele, die «normal» essen, bereits sehr kohlenhydratarm. Mit einer Scheibe Brot und einer Portion Müsli wäre das Kontingent erfüllt. Viele Ernährungswissenschaftler kritisieren bei Low Carb die konsequente Vermeidung von Kohlenhydraten. Vor allem für Vegetarier ist eine kohlenhydratreduzierte Kost nicht so einfach umzusetzen.

4. Weight Watchers

Bei Weight Watchers werden keine Kalorien gezählt, sondern Punkte, die jedem Lebensmittel mit einem bestimmten Wert zugeordnet sind. Die Punktzahlen ergeben sich aus dem Gehalt an Kohlenhydraten, gesättigten Fettsäuren, Eiweiss und Zucker. Wer mit dem Programm abnimmt, erhält einen Maximalwert an Punkten, den er nicht überschreiten sollte. Die Abnehmwilligen werden von Experten unterstützt und mit Gruppentreffen motiviert. Der Grundstein für Weight Watchers wurde 1963 im US-Bundesstaat New York von der Hausfrau Jean Nidetch gelegt.

5. Ketogene Diät

Ebenso steht bei der ketogenen Diät, auch No-Carb-Diät genannt, eine fett- und proteinreiche Ernährung auf dem Menü: Fisch, Fleisch, Milchprodukte, Eier, Nüsse und kohlenhydratarmes Gemüse. Durch den nahezu kompletten Verzicht auf Kohlenhydrate soll der Körper in eine Art Hungerzustand versetzt werden, genannt Ketose. Laut ihren Befürwortern soll die Methode nicht nur zur Gewichtsabnahme führen, sondern auch günstige Auswirkungen auf Erkrankungen haben. Für Letzteres fehlen eindeutige wissenschaftliche Belege, wenden deren Kritiker ein.

6. Paleo-Diät

Bei der Steinzeitdiät kommt auf den Tisch, was unsere Vorfahren gegessen haben. Auf den Teller kommen vorwiegend Gemüse, Früchte und hochwertige Tierprodukte. Behandelte Lebensmittel, Getreide, Alkohol und Zucker sind bei einer Paleo-Diät tabu. Die Kritiker bezweifeln, dass sie unserer modernen Lebensweise entspricht, da wir heutzutage einen geringeren Energiebedarf haben. Wer nach #paleo sucht, wird bei Instagram bei über 11,5 Millionen Posts fündig.

7. Fasten

Ob Heilfasten, Suppenfasten oder Basenfasten: Die Methode blickt auf eine längere Geschichte zurück und hat ihren Ursprung in der Religion. Heute fasten viele, um den Körper zu entschlacken oder die Figur wieder auf Linie zu bringen. In der Regel sind ausgewählte Speisen wie Suppen, Säfte, Obst oder Gemüse während einer Fastenkur erlaubt. Viele nutzen die kulinarische Auszeit auch, um eine Zäsur zu machen oder sich selbst zu finden.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Diäten gemacht? Wir freuen uns auf Ihre Tipps im Kommentarfeld.