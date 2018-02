«Seit der Geburt werde ich immer dünner»

Hallo Frau Studerus

Diana Studerus hat an der Berner Fachhochschule Ernährung und Diätetik studiert. Mit ihrer Firma Food on Record berät sie zum Thema Ernährung. Was ihr besonders daran gefällt: Den Status quo infrage zu stellen und damit Möglichkeiten zu eröffnen, die Ernährung individuell, genussvoll und nachhaltig zu gestalten.

Ich nehme seit der Geburt von meinem Sohn ständig ab. Das ist nun schon ein Jahr her. Gerade wenn ich mal etwas zugenommen habe, verliere ich das Gewicht sofort wieder in weniger als einer Woche. Körperlich ist alles in Ordnung. Ich esse 2000 Kalorien am Tag, mehr kann ich einfach nicht essen. Sobald ich mal die Süssigkeiten weglasse, nehme ich noch mehr ab. Ich fühle mich so einfach nicht wohl in meinem Körper. Zurzeit wiege ich 43 Kilogramm bei einer Grösse von 156 Zentimetern. Haben Sie Tipps? Erwähnenswert ist, dass ich noch circa viermal am Tag stille. Danke und liebe Grüsse

Julia (20)



Liebe Julia

Herzlichen Dank für deine Frage, und bevor wir beginnen: Glückwunsch zum Sohn! Ich weiss, wie schön und auch anstrengend diese erste Zeit sein kann, und mit deiner Frage sprichst du ein Thema an, das häufig übersehen wird. Ich erlebe es regelmässig, dass Frauen, die nach der Geburt «zu viel» abnehmen, nicht wirklich ernst genommen werden. Die schnelle Rückkehr zur «Top-Figur» löst nicht selten Missgunst aus, und wenn es halt zu schnell geht, solle frau «einfach mehr essen».

Dass das aber nicht so einfach ist, wird häufig nicht verstanden.

Stillen als auch der Alltag mit einem Kleinkind (zähl mal deine Schritte – du wirst staunen!) braucht ordentlich Energie, die wir schlicht in Form von Kalorien zuführen müssen. Das muss aber nicht durch Mehr-Essen im Sinne von grösseren Portionen sein, sondern kann auch durch eine höhere Energiedichte der Mahlzeiten (mehr Kalorien pro Gramm) erreicht werden.

Ideal sind hier fettreiche Lebensmittel: Du darfst also mit gutem Gewissen deine Mahlzeiten mit ausreichend Butter, Rahm, Olivenöl, Rapsöl oder auch Kokosöl zubereiten. Auch Mandelmus und Co., Avocado, Reibkäse, Mascarpone oder geröstete Nüsse sind fettreiche Lebensmittel, die du als Topping wählen kannst und bereits in kleinen Mengen den Energiegehalt deines Essens deutlich nach oben schrauben. Dreimal pro Tag ein Esslöffel Öl mehr bei einer Mahlzeit macht bereits einen Unterschied von 300 Kilokalorien. Und dreimal pro Tag ein Esslöffel eines Toppings wären um die 80 Kilokalorien, womit wir insgesamt bei 500 Kilokalorien wären.

Damit sollte aus Erfahrung eine Gewichtsstabilisation möglich sein. Auch würde ich dir raten, die Süssigkeiten beizubehalten, da auch diese Lebensmittel eine hohe Energiedichte haben, was du im Moment wirklich gebrauchen kannst. Natürlich gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, doch mehr Fett ist wirklich effizient.

Ich hoffe, es geht gewichtstechnisch bald aufwärts. Alles Gute für dich und deine Familie.

Herzlich

Diana



