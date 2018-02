Dieses Essen bringt bei Grippe wieder auf Touren

Wen schon einmal eine heftige Grippe erwischt hat, weiss wie sehr uns diese aus der Bahn werfen kann. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob wir mit der Ernährung auf den Verlauf und die Genesung einen Einfluss nehmen können.

Jürg Hösli ist Ernährungswissenschaftler, Querdenker und greift gerne kontroverse Themen aus Sport, Psychologie und Ernährung auf. Er ist seit 30 Jahren im Leistungssport, hat Weltmeister und Olympiasieger betreut. Er ist Begründer der Ernährungsdiagnostik und der Schule für Ernährungsdiagnostik erpse in Winterthur. Hösli betreut hier vor allem übergewichtige Klienten und Menschen mit Reizdarm oder Erschöpfungszuständen. Für 20 Minuten schreibt er unter dem Namen Futterpapst Kolumnen.

Am besten ist es natürlich, wenn wir es erst gar nicht erst so weit kommen lassen, dass ein Krankheitserreger die Chance hat, in unseren Körper einzudringen und sich auszubreiten. Unser Lebensstil hat sicherlich einen Einfluss auf die Krankheitswahrscheinlichkeit: Je besser wir auf unseren Ernährungszustand achten, je weniger Stress wir im Alltag zulassen, je besser unsere Darmgesundheit ist, desto weniger treten Krankheiten auf.

Diätmonat ist auch Grippezeit

Im Januar eine Diät zu beginnen, wenn um uns am meisten Erreger und Viren sind, ist darum sicherlich keine wirklich gute Idee. Gerade in dieser Zeit sollten wir besonders auf ein Plus an Früchten und genügend Energie achten, vor allem auch, wer viel Sport macht. Auch das Frühstück hat eine sehr wichtige Funktion, denn es kann den physiologischen Stress verringern und verhindert so den Abbau des Immunsystems.

Der Aufbau der Darmflora mittels Probiotika ist vor allem für Menschen mit hohen Stressvolumen in dieser Zeit ratsam. Hier ist es vor allem Joghurt, das sich positiv auswirken und Krankheitstage verringern kann.

Wer nun trotz aller Vorsorge krank wird, dem hilft das richtige Essen bei der Bekämpfung von Erregern, Begleiterkrankungen zu minimieren und schneller wieder auf den Beinen zu sein. Wenn in einer ersten Phase hohes Fieber auftritt, haben wir kaum Appetit. Trotzdem ist es für den Körper besonders wichtig, dass er eine ausreichende Menge an Mineralstoffen und Vitaminen erhält und dass viel Flüssigkeit zugeführt wird.

Eine heisse Hühnerbouillon mit etwas Petersilie und mit Nudeln hilft, dem Körper wichtiges Eiweiss, Kohlenhydrate und die Mineralstoffe Kalium und Salz zuzuführen. Leicht gesalzene Cracker sind ebenfalls sehr gut verdaulich, ein isotonisches Sportgetränk mit Aminosäurebauteilen liefert dem Körper zusätzlich verloren gegangene Elektrolyte.

Viele packt die Lust auf Süsses

In einer zweiten Phase bekommen wir wieder mehr Hunger. Damit spüren wir, dass das Schlimmste vorüber ist. Wir haben immer noch Fieber oder zumindest eine erhöhte Temperatur. Das ist das Zeichen, dass der Körper und sein Immunsystem vermehrt arbeiten muss. In dieser Phase ist der Kalorienbedarf deutlich erhöht, was nicht unterschätzt werden soll.

Spätestens hier sollten wir uns von einem vorher eingehaltenen Ernährungsplan verabschieden und 20 bis 40 Prozent mehr essen. Viele entwickeln eine grosse Lust auf Süsses und eine natürliche Ablehnung gegen alles Fettige. Ursache ist der Umstand, dass der Körper vermehrt Kohlenhydrate als Nährstoff braucht und Fett im Darm sehr schwer verdaulich ist.

Hier ist es natürlich ratsam, dem Körper nicht zu viel Zucker zu liefern, sondern Früchte, Smoothies oder gut verdauliche Stärkequellen zu liefern. Es ist besser, dem Körper öfter kleine Portionen zu liefern, statt zu viel zu essen, denn so kann auch der oft angeschlagene Darm besser regenerieren. Gewürze wie Ingwer, Kurkuma und Grüntee können im Smoothie zusätzlich Entzündungen im Körper etwas reduzieren.

Wer immer noch etwas Mühe hat, zu essen, für den sind Früchte-Smoothies mit Haferflocken und etwas Eiweisspulver eine gute Lösung. Das Wichtigste, was es aber in dieser Zeit braucht, ist Geduld, sich und seinem Körper die Zeit zu lassen und wieder richtig gesund zu werden.

