Hilft magnesiumreiches Wasser gegen Krämpfe?

Diana Studerus hat an der Berner Fachhochschule Ernährung und Diätetik studiert. Mit Ihrer Firma Food on Record berät sie zum Thema Ernährung. Was ihr besonders daran gefällt: Den Status quo infrage zu stellen und damit Möglichkeiten zu eröffnen, die Ernährung individuell, genussvoll und nachhaltig zu gestalten.

Ich hatte in den letzten Monaten immer wieder Muskelkrämpfe in den Beinen. Deshalb habe ich Magnesium-Zusätze eingenommen. Ich habe verschiedene Nahrungsergänzungsmittel probiert, aber alle verursachen Bauchbeschwerden. Warum ist das so? Könnte ich anstelle der Supplemente nicht einfach auch Mineralwasser mit Magnesium trinken? Oder ist da zu wenig drin?

Lieber Emre

Merci für die spannende Frage. Dass Magnesium-Supplemente Bauchbeschwerden auslösen können, ist bekannt, weil wir diesen Mineralstoff im Dünndarm leider nicht so gut aufnehmen und er deshalb abführend wirken kann. Es gibt aber verschiedene Formen von Magnesium. Für die Supplemente wird Magnesium als Salz verabreicht, häufig in Form von Citrat, Gluconat und Aspartat. Die verwendete Salzform hat einen Einfluss darauf, wie viel wir aufnehmen.

Aber auch die Dosierung ist wichtig: Verschiedene Studien kommen zum Ergebnis, dass bei einer Einnahme von 120 Milligramm circa 35 Prozent resorbiert werden, jedoch bei Einnahme einer kompletten Tagesdosis von 350 Milligramm nur noch circa 15 Prozent. Magnesium in Form von Citrat und das über den Tag verteilt sollte deshalb am besten aufgenommen werden und darum auch am wenigsten Bauchprobleme verursachen. Da du aber bereits verschiedene Quellen ausprobiert hast, finde ich die Idee mit dem Mineralwasser gut.

Der Tagesbedarf für Magnesium liegt bei 300 bis 350 Milligramm. Das erreichen wir mit einer ausgewogenen Ernährung meistens ganz gut. Bei Mangelerscheinungen liegt die empfohlene Tageshöchstdosis durch Supplemente bei 250 Milligramm Magnesium (zusätzlich zu dem aus der Ernährung). Dann wären wir bei 500 bis 550 Milligramm pro Tag.

Wenn du nun ein magnesiumreiches Mineralwasser wählst (mehr als 100 Milligramm Magnesium pro Liter) und eine durchschnittliche Trinkmenge von 2 bis 2,5 Litern hast, dann würde es diese Kriterien gut erfüllen.

Den Rest kannst du mit der Ernährung zuführen. Magnesiumreiche Lebensmittel sind Kürbiskerne (500 mg / 100 g), Baumnüsse und Kirchererbsen (150 mg / 100 g), Haferflocken und Hirse (120 mg / 100 g), Vollkornbrot (100 mg / 100 g), Krautstile (80 mg / 100 g) , Spinat und anderes grünes Blattgemüse (60 mg / 100 g). Wenn du also täglich eine Portion Vollkornbrot (ca. 100 g = 100 mg) und eine Portion grünes Gemüse ( ca. 150 g = ca. 100 mg) isst, dann bist du schon sehr gut abgedeckt.

Ich hoffe, das hilft dir weiter.

Herzliche Grüsse

Diana