Sind Früchte auch bei Diabetes gesund?

Lieber Jürg Hösli

Ich habe Diabetes Typ 2. Kann ich wegen des Fruchtzuckers trotzdem Früchte geniessen? Bisher konnte mir kein Arzt eine klare Antwort geben. Welche Früchte soll ich meiden, welche wären okay? Vielen Dank für Ihre Antwort.

Karl

Umfrage Essen Sie gerne Früchte? Und wie, ich esse täglich Früchte.

Ich liebe sie, esse sie aber nicht täglich.

Eher selten, wenn ich gerade Lust habe.

Ich verzichte weitgehend auf Früchte.

Jürg Hösli ist Ernährungswissenschaftler, Querdenker und greift gerne kontroverse Themen aus Sport, Psychologie und Ernährung auf. Er ist seit 30 Jahren im Leistungssport, hat Weltmeister und Olympiasieger betreut. Er ist Begründer der Ernährungsdiagnostik und der ist Ernährungswissenschaftler, Querdenker und greift gerne kontroverse Themen aus Sport, Psychologie und Ernährung auf. Er ist seit 30 Jahren im Leistungssport, hat Weltmeister und Olympiasieger betreut. Er ist Begründer der Ernährungsdiagnostik und der Schule für Ernährungsdiagnostik erpse in Winterthur. Hösli betreut hier vor allem übergewichtige Klienten und Menschen mit Reizdarm oder Erschöpfungszuständen. Für 20 Minuten schreibt er unter dem Namen Futterpapst Kolumnen.



Hallo Karl

Danke für deine Frage. Die Antwort ist ein deutliches und klares Ja! Ich möchte hier ein bisschen ausholen. Diabetes Typ 2 ist eine Erkrankung des Stoffwechsels. Wie dir sicherlich bekannt ist, verschlechtert sich der Transport von Kohlenhydraten vor allem in die Muskelzellen. Es scheint nun logisch, dass eine stark kohlenhydratarme Ernährung propagiert wird. Auch die Begründung scheint klar: Reduzieren wir die Kohlenhydrate, senken wir den Insulinspiegel und reduzieren das Körperfett im Organ- und Leberfettbereich, das Diabetes Typ 2 verstärken kann.

Doch leider ist dies eben nur die halbe Wahrheit. Wenn ein Mensch (zu) wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt und zudem in einem erhöhten physischen oder psychischen Alltagsstress ist – wie dies bei einem Diabetiker Typ 2 häufig vorkommt – erhöht dies die Stresshormone Adrenalin und Cortisol. Sind beide erhöht, senken sie die Insulinwirkung ebenfalls und wirken diabetogen, also diabetesfördernd, auf den Stoffwechsel. Die Medizin bietet hier zusätzliche Medikamente an, welche die im Blut erhöhten Kohlenhydrate über die Niere ausschwemmen.

Ein anderer Weg wäre, den Cortisolspiegel zu senken, und dies können wir wirkungsvoll über Früchte tun. Dass diese den Blutzuckerspiegel kaum heben, zeigt der Blick auf dein Blutzuckergerät. Bitte beachte, dass es aber grosse individuelle Unterschiede bei Früchten gibt. Bitte teste diese für dich aus. Ein Apfel liefert gerade einmal 5,5 Gramm Fruktose, die gleiche Menge wie 100 Milliliter Cola. Mach dir bitte um das bisschen Fruktose in den Früchten keine Sorgen, solange du diese nicht kiloweise aufs Mal verschlingst.

Kommen wir nun zum wichtigeren Teil der Antwort. Ein Diabetiker hat oft Lust auf Süsses, Salziges oder Brot, gerade weil er einen Stoffwechselengpass hat. Beim Ratschlag, keine Kohlenhydrate zu essen, geht oft vergessen, dass wir Menschen und keine Roboter sind. Kohlenhydrate, insbesondere Früchte, in der Diabetologie zu streichen, dreht sich rasch ins Gegensätzliche. Die Folge sind Hungerattacken und stetige Lust auf alles Verbotene, und die Lebensqualität sinkt. Dass ein Kohlenhydrat-Verzicht, insbesondere auf Früchte, nicht sein muss, zeigt heute auch die Wissenschaft: Kohlenhydratreiche und eiweissmoderate Ernährungsformen, wie die vegane, bieten sehr gute Verlaufsprognosen bei Diabetes Typ 2. Eine starke Kohlenhydratreduktion ist im Rahmen einer klar begrenzten Fastenzeit sinnvoll, aber definitiv nicht als Langzeiternährung!

Schliesslich möchte ich folgendes Beispiel anfügen: Ich habe rund drei Jahre in einer Diabetologischen Schwerpunktpraxis die Ernährung geleitet. Einmal pro Woche haben wir Sportgruppen angeboten. Die Herren spielten zum Schluss des Trainings jeweils Fussball. Als wir nach dem Training den Blutzucker gemessen hatten, stellten wir fest, dass dieser aufgrund des hohen Trainingsstress deutlich erhöht war. Bei der nächsten Einheit betrachteten wir, wie sich der Blutzuckerverlauf entwickelte, wenn die Herren eine Apfelschorle tranken. Erstaunlicherweise war nun der Blutzucker bei gleicher Anstrengung deutlich tiefer. Du kannst dies sehr gerne selber testen. Ich wünsche dir viel Erfolg.

Jürg Hösli

Haben Sie Fragen zur Ernährung? Jetzt ist Ihre Chance. Jürg Hösli beantwortet die besten Leserfragen.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(seh)