Diana, was hältst du von Detox?

Diana Studerus hat an der Berner Fachhochschule Ernährung und Diätetik studiert. Mit Ihrer Firma Food on Record berät sie zum Thema Ernährung. Was ihr besonders daran gefällt: Den Status quo infrage zu stellen und damit Möglichkeiten zu eröffnen, die Ernährung individuell, genussvoll und nachhaltig zu gestalten.

Ich bin am Abnehmen – und es geht eher langsam voran. Ich habe gelesen, dass eine Detoxkur den Stoffwechsel verbessert. Nun habe ich ein zweiwöchiges Programm mit Smoothies, Basenpulver und Nahrungsergänzungsmittel gefunden, das aber sehr teuer ist. Mein Freund findet das Mist und will es mir ausreden. Welche Erfahrung hast du mit Detox-Programmen gemacht?

Liebe Mia

Ich halte nichts davon! Natürlich wirst du abnehmen, wenn du dich zwei Wochen nur von Smoothies und Nahrungsergänzungsmitteln ernährst. Das hat aber nichts mit Detox zu tun, sondern einfach nur damit, dass du ein grosses Kaloriendefizit hast! Leider wirst du in der Zeit auch kein Körperfett los, sondern viel Wasser verlieren und mehrheitlich Muskulatur abbauen. Und der Verlust von Muskelmasse ist ja bekanntlich nicht sinnvoll, weil damit verbunden auch dein Energiebedarf sinkt. Auch wenn Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein können, werden die Produkte im Rahmen solcher Programme meistens viel zu teuer verkauft. Ich würde darum die Finger davon lassen – und das Geld anders investieren.

Das Konzept Detox oder etwas altmodischer ausgedrückt Entschlacken ist unter biochemischen Aspekten so oder so nicht haltbar. Die Leber und die Nieren scheiden sogenannte Stoffwechselendprodukte laufend aus. Würden sie das nicht tun, hätten wir innert Kürze ernsthafte Probleme. In diese Entgiftungsfunktion kann auch nur marginal eingegriffen werden. Unser Körper schützt sich in dem Bereich sehr effektiv vor Einwirkung von aussen. Schlacke, Giftstoffe und Ähnliches, die sich irgendwo im Körpern ansammeln und den Stoffwechsel bremsen, sind wirklich Märchen, mit denen eben sehr viel Geld gemacht wird!

Und noch ein Wort zum Thema «zu langsam» abnehmen: Wenn du täglich 500 Kalorien weniger zu dir nimmst, als du brauchen würdest, kannst du von einem Gewichtsverlust von etwa zwei Kilo in einem Monat ausgehen! Das ist das, was ich persönlich als sinnvoll und gleichermassen nachhaltig empfinde, wenn es um eine Ernährungsumstellung geht. Alles andere geht meist wieder mit dem Verlust von Muskelmasse einher.

Herzlich

Diana



