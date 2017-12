Wie bezwingen Sie Ihren inneren Schweinehund?

Liebe Leserinnen und Leser

Jonas Caflisch (38) ist Sportlehrer ETH, Gründer der Indigo Fitness Clubs und Experte des 20 Minuten Fitness Channels.

Ich hoffe, dass es bei Ihnen jetzt kurz vor Weihnachten etwas gemächlicher zugeht und dass Sie sich etwas zurücknehmen können. Ich bin aktuell in einer Phase – durchaus selbstverschuldet, ich kann keinem bösen Chef die Schuld geben, da ich ja mein eigener Chef bin –, in der ich an diversen Projekten gleichzeitig arbeite, und daher arbeite ich so viel wie noch selten zuvor. Ich möchte mich auch in keiner Weise beklagen, ich habe das grosse Privileg, mit grossartigen Menschen an interessanten Projekten zu arbeiten und im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu bewegen. Aber es ist ein Fakt, dass ich zurzeit fast meine ganze Zeit mit Arbeiten verbringe.

Es ist eine Arbeit, die meistens am Computer stattfindet oder in Meetings. Ich versende viele E-Mails, telefoniere viel und meine Fingermuskulatur arbeitet an der Tastatur auf Hochtouren. Körperliche Bewegung erfordert meine tägliche Arbeit aber nicht viel, da ich fast alles sitzend mache. Da es in der jetzigen Phase so viel zu tun gibt, fliegt die Zeit und ich bin von frühmorgens bis spätabends immer dran. Aber Sie kennen solche Phasen sicher auch.

Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen trainiere ich auch in solchen Phasen zwei- bis dreimal pro Woche und absolviere meine Kraft- oder Ausdauertrainings. Dabei frage ich mich, warum ich meine spärliche freie Zeit ins Training investiere. Was ist meine Motivation, den Weg in den Fitnessclub zu machen, anstatt mich zu Hause zu erholen? Die Antwort auf die Frage fällt mir gar nicht so leicht, weil ich regelmässig trainiere, seit ich denken kann. Ich habe mein Leben lang immer Sport gemacht und daher auch immer trainiert.

Während ich diese Kolumne schreibe, sitze ich – ja, schon wieder am Sitzen – im Zug nach Zürich und bin auf dem Weg in den Fitnessclub für ein Ausdauertraining auf dem Laufband. Alternativen dazu gäbe es viele: Ich könnte auch nur in die Sauna und dann im Ruheraum entspannen. Oder ich könnte einfach ein bisschen mit meinen Mitarbeitern quatschen und einen Kaffee trinken. Oder ich könnte nach Hause gehen und Zeit mit meiner Familie verbringen. Oder mich mit Freunden treffen. Das hat alles seinen Reiz.

Trotzdem werde ich die Variante «Training auf dem Laufband» wählen. Wieso? Weil es mir schlicht und einfach guttut und ich das Gefühl nach einem harten Training, egal, ob Kraft oder Ausdauer, liebe. Mein Körper schreit geradezu nach Bewegung. Ich bin zwar geistig durch die viele Arbeit müde, aber mein Körper will auch leisten, bewegt werden. Darum werde ich in Kürze den Laptop beiseitelegen und meine Laufschuhe schnüren. Ich freue mich auf das Training.

Wie geht es Ihnen, liebe Leserinnen und Leser? Wie motivieren Sie sich für das regelmässige Training auch bei voller geschäftlicher Agenda? Was ist Ihr Trick, wie überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund? Ich freue mich auf Ihre Kommentare und Erfahrungen.

Nun wünsche ich Ihnen von Herzen schöne und erholsame Weihnachten, geniessen Sie es.

