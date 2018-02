Diese Speisen geben Ihnen Energie für den Tag

Wir haben Sie gefragt, was bei Ihnen auf den Tisch kommt, um fit in den Tag zu starten. In der Bildstrecke zeigen Leser, was Ihnen morgens besonders schmeckt. Eins vorweg: Die Menüs könnten nicht unterschiedlicher sein.

Umfrage Mögen Sie es zum Frühstück eher süss oder salzig? Süss

Salzig

Beides natürlich!

Sie finden in der Bildgalerie noch nicht genug Inspiration? Oder sind morgens zu müde, um ein kompliziertes Frühstück zu zaubern? Hier ein Rezept für selbstgemachtes Granola, das Sie frühmorgens auch mit halbgeschlossenen Augen einfach ins Müesli rühren können.



Hausgemachtes Granola

Zutaten

300 G Dinkelflocken

300 G Haferflocken

100 G Mandelsplitter

3o G gepuffter Amaranth

100 G Sonnenblumenkernen (oder Kernenmix)

3 EL Kokosnussöl

3 EL Honig

Zubereitung

Alle Zutaten in eine grosse Schüssel geben und gründlich vermischen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech verteilen und 20 bis 30 Minuten im auf 180°C vorgeheizten Ofen backen. Zwischendurch kann man das Müsli etwas durchrühren, damit es gleichmässig geröstet wird und nicht anbrennt. Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und in einen luftdichten Behälter abfüllen.

Auf den Geschmack gekommen? Auch Kokosflocken, Kakaopulver, Cranberries oder Gewürze wie Zimt oder Vanille schmecken super im Granola. Experimentieren Sie und erfinden Sie Ihre eigene Mischung.



Ein Beitrag geteilt von ✨MIRANDA MOBERG✨ (@goalsbymiranda) am Feb 14, 2018 um 4:50 PST

(gss)