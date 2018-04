Liebe Diana

Diana Studerus hat an der Berner Fachhochschule Ernährung und Diätetik studiert. Mit Ihrer Firma Food on Record berät sie zum Thema Ernährung. Was ihr besonders daran gefällt: Den Status quo infrage zu stellen und damit Möglichkeiten zu eröffnen, die Ernährung individuell, genussvoll und nachhaltig zu gestalten.

Ich bin vor 14 Monaten Mutter geworden und hatte insgesamt 27 Kilo zugenommen! Obwohl ich auf eine ausgewogene Ernährung achte und nur Wasser trinke, habe ich nach der Geburt nur wieder 7 Kilo abgenommen. Wieso geht das so langsam? Was kann ich tun?

Liebe Tina

Danke für deine Frage! Du sprichst da ein wichtiges Thema an, und wie so oft gibt es für komplexe Fragen leider keine einfache Antwort. Die Frage «Wieso nehme ich so langsam ab?» ist ein Dauerbrenner in meiner Sprechstunde. Ich gehe davon aus, dass in solchen Situationen die Kalorienzufuhr – obwohl du bereits auf die Ernährung achtest – wohl noch zu hoch ist.

Natürlich soll die Energiezufuhr nicht zu knapp ausfallen. Doch um Gewicht zu verlieren, muss ein Defizit bestehen, das wir nur erreichen, wenn wir das Essen anpassen oder die Bewegung optimieren. Ideal wäre, täglich ein Defizit von 500 Kalorien anzustreben. Vielleicht lohnt sich in deinem Fall einmal dein Verhalten genauer zu beobachten und ein Esstagebuch zu führen?

Ich weiss, das tönt total altbacken, aber oft schleichen sich Gewohnheiten ein, die mit einem Tagebuch erst wirklich bewusst gemacht werden können: die zwei, drei übrig gebliebenen Bissen der Kinder fertig essen, hier und da eine «Kleinigkeit» wie Süssigkeiten, Getreidecracker oder Früchte oder wie viel Milch und Zucker täglich im Kaffee oder Tee landen, um nur einige Beispiele zu nennen. Häufig wird das nicht als «Essen» wahrgenommen, obwohl mit solchen Handlungen zwischen 300 und 500 Kalorien pro Tag «unbewusste Kalorien» zusammen kommen. Also genau das, was reichen würde, damit ein nachhaltiger Gewichtsverlust stattfinden kann.

Ich empfehle meinen Patienten in solchen Situationen, ein Foto-Tagebuch zu führen und fünf Tage lang alles zu fotografieren, was sie essen und trinken – wirklich alles, also auch die Resten der Kinder! Es gibt dazu auch gute Apps, die dich dabei unterstützen können.

Nach einer Phase der Selbstbeobachtung ist es sinnvoll, sich genauer mit der Mahlzeitenplanung auseinanderzusetzen, also sich die Frage stellen: Was esse ich wann? Es geht mir dabei nicht nur um den Menüplan für eine Woche, sondern auch darum, den Tag zu planen: Wie viele Mahlzeiten brauche ich heute? Benötige ich Zwischenmahlzeiten? Wann trinke ich? Und was? Solche Fragen helfen, die «unbewussten Kalorien» zu vermeiden. Ich mache im Allgemeinen die Erfahrung, dass gute Planung ganz massgeblich beteiligt ist beim Abnehmen.

Mahlzeiten zu planen, ist zu Beginn oft mühsam und ungewohnt, lohnt sich aus Erfahrung aber sehr! Denn alles, was du bereits im Kopf durchdacht hast, hast du bereits einmal geübt! Wenn es mit dem Abnehmen nicht vorwärtsgeht, liegt es oft an den beiden Gründen: unbewusste Kalorien und/oder Schwierigkeiten bei der Planung. Die Hauptmahlzeiten sind oftmals bereits sehr ausgewogen gestaltet! Manchmal fehlt es auch an Bewegung – aber dafür bin ich nicht die Fachfrau.

Ich hoffe, meine Antwort hilft dir weiter. Alles Gute für dich und deine Familie.

Diana



