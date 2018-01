Macht der kleine Hunger zwischendurch dick?

Brauchen wir nun Zwischenmahlzeiten oder nicht? Diese Frage wird in den Beratungen viel gestellt. Wir hören oft sich widersprechende Theorien und Erfahrungsberichte. Die einen schwören auf Früchte zwischendurch, andere machen diese noch hungriger. Was ist nun richtig?

Die wichtigste Theorie, die sich in den Köpfen der Leute hält: dem Magen zwischendurch Ruhe gönnen und somit mit einem Abstand von bis zu fünf Stunden nichts essen. Zudem wird der Blutzuckerspiegel weniger durch gegessene Lebensmittel erhöht, was ebenfalls einen gesundheitlich positiven Effekt hat.

Lust auf Süsses, Salziges oder Brot

Das Problem dieser Theorie ist nun aber Folgendes: Wer keine Zwischenmahlzeiten isst, muss automatisch die Portionen vergrössern, um am Ende des Tages den Körper mit dem zu versorgen, was er braucht. Mehr Essen aufs Mal belastet den Magen- und Darmtrakt aber mehr und vor allem deutlich länger. So kommt es bei beiden Varianten fast auf das Gleiche heraus. Wir erkennen beim Mittagessen sogar einen klaren negativen Effekt, wenn wir grössere Portionen essen. Der Körper fährt die Verdauung deutlich mehr hoch und entzieht dem Körper dadurch Energie. Wir werden am frühen Nachmittag müde und träge.

In den Beratungen haben wir versucht zu analysieren, für wen Zwischenmahlzeiten besonders wichtig sind. Menschen, deren Alltag einen hohen Stress mit sich bringt, haben einen höheren Bedarf an Kohlehydraten. Wenn wir ihm diese nicht geben, meldet der Körper sich spätestens im Verlauf des Nachmittages mit einer grossen Lust auf Süsses, Salziges oder Brot. Diese können wir mit kleinen Zwischenmahlzeiten vermeiden.

Vorbereitet für den nächsten Hunger

Noch schlimmer wird es, wenn wir die Lust auf Süsses nicht stillen und mit noch grösserem Hunger nach Hause kommen. Dann beginnt der Frontalangriff auf den Kühlschrank oder wir genehmigen uns eine grosse Portion Salziges, Süsses oder Brot, um den inneren Stress zu reduzieren. Natürlich wird dann noch zu Abend gegessen. Wer die grösste Mahlzeit am Abend hat, der baut mehr Bauchfett auf. Und wenn man isst, sobald man nach Hause gekommen ist, meldet sich der Hunger ein paar Stunden später vor dem Einschlafen.

Wie sollten die Zwischenmahlzeiten nun aussehen? Am besten planen wir diese. So rennen wir beim nächsten Hunger nicht zum Kiosk um die Ecke, sondern sind bestens vorbereitet. Wichtig ist, dass unser Znüni oder Zvieri aus möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln besteht. Weissbrot oder Süssigkeiten lassen den Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigen, was der Körper mit schnellerem Einlagern von Fett dankt.

Optimale Zwischenmahlzeiten:

– Früchte (vor allem bei Stress), etwas Nüsse, Schafs-, Ziegen- oder Alpkäse, Naturjoghurt, Avocado, Oliven, Cherrytomaten, Vollkorncracker, Karotten

– Überprüfen Sie, was Ihren Hunger mehr stillt und was den Hunger anfacht. Hier gibt es grosse individuelle Unterschiede.

– Schauen Sie auch, dass sie die Lebensmittel gut vertragen. Beachten Sie allenfalls den Beitrag über FODMAP vom letzten Mal.

Brauchen nun alle Zwischenmahlzeiten? Natürlich ist dies nicht so. Ich würde auf meinen Körper hören, solange ich nicht komplett im Tagesstress versinke. Dann erreichen mich auch die Hungersignale nicht erst, wenn es zu spät ist. Je besser mein Gefühl für den Körper ist und je mehr ich mich auf ihn verlassen kann, desto weniger brauchen wir uns an ein fixes Gefüge einer Ernährungsplanung zu halten. En Guete!

