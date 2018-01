Liebe Diana

Umfrage Kaufen Sie Bio-Lebensmittel? Ich kaufe ausschliesslich Bio-Lebensmittel.

Ja, wenn immer möglich.

Manchmal, wenn ich es mir leisten kann.

Nein, ich kaufe, was mich anspricht.

Diana Studerus hat an der Berner Fachhochschule Ernährung und Diätetik studiert. Mit Ihrer Firma Diana Studerus hat an der Berner Fachhochschule Ernährung und Diätetik studiert. Mit Ihrer Firma Food on Record berät sie zum Thema Ernährung. Was ihr besonders daran gefällt: Den Status quo infrage zu stellen und damit Möglichkeiten zu eröffnen, die Ernährung individuell, genussvoll und nachhaltig zu gestalten.

Sind Bio-Lebensmittel wirklich gesünder? Sind da mehr Vitamine drin als im normalen Essen? Oder ist alles nur Geldmacherei?

Danke und liebe Grüsse

Michi



Lieber Michi

Danke für die Frage. Fangen wir mit den Vitaminen an. Der Vitamingehalt von Bio-Lebensmitteln und konventionell produzierten ist nahezu identisch. Auch bezüglich der Mineralstoffe und Spurenelemente gibt es keine nennenswerten Unterschiede. Betrachten wir aber die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, also Substanzen, die in unserem Körper unglaublich vielfältige Wirkungen haben, sehen wir deutliche Unterschiede. Bioprodukte schneiden deutlich besser ab. Bei Milchprodukten aus Biobetrieben findet sich ein optimaleres Fettsäuremuster: Mehr Omega-3-Fettsäuren, weil die Tiere mehr Gras zu fressen bekommen, weniger Antibiotika-Rückstände im Fleisch – und schliesslich enthalten Bioprodukte deutlich weniger Pflanzenschutzmittel wie Pestizide und Ähnliches.

Alles in allem würde ich sagen, dass Bioprodukte für uns Verbraucher eine gute Wahl sind. Am meisten profitieren aber nicht wir davon, sondern die Umwelt im Sinne der Nachhaltigkeit – ertragreiche Böden und Biodiversität, um nur zwei Schlagworte zu nennen. Und ich bin auch der Meinung, dass es dem Tierwohl und den Bauern zugute kommt, wenn wir Bio-Lebensmittel kaufen.

Bio ist also eine Entscheidung mit Folgen weit über den Tellerrand hinaus – die eben etwas kostet. Missionieren ist nicht meine Art, aber ich denke, mit den tagtäglichen Entscheidungen, wo und was wir einkaufen, nehmen wir in derselben Art und Weise Einfluss wie mit unseren Stimmzetteln an der Urne. Es lohnt sich, einmal darüber nachzudenken.

Herzliche Grüsse

Diana



Haben auch Sie eine Frage zur Ernährung? Jetzt ist Ihre Chance! Diana Studerus beantwortet alle zwei Wochen die besten Leserfragen