Die Waage lügt

Jürg Hösli und sein Erpse-Team haben den Teilnehmern der Fitness Challenge geraten, zurzeit nicht auf die Waage zu stehen. Über die Gründe dafür schreibt Hösli heute in seiner Kolumne.

Bildstrecken Das sind die Teilnehmer der Fitness Challenge Jürg Hösli ist Ernährungswissenschaftler, Querdenker und greift gerne kontroverse Themen aus Sport, Psychologie und Ernährung auf. Er ist seit 30 Jahren im Leistungssport, hat Weltmeister und Olympiasieger betreut. Er ist Begründer der Ernährungsdiagnostik und der Schule für Ernährungsdiagnostik erpse in Winterthur. Hösli betreut hier vor allem übergewichtige Klienten und Menschen mit Reizdarm oder Erschöpfungszuständen.

Wenn wir das Wort Waage hören oder morgens vor ihr stehen, dann denken viele an diese unerhörte Peinigerin unserer armen Seelen, die uns die scheinbare fette Realität unverblümt ins Gesicht schmettert. Wir können nicht anders als eine Zeit lang in Angst und Schrecken vor ihr zu stehen, die schweren Gedanken mit einem Seufzer auszuatmen und dann erst zum wahrheitsbringenden Schritt anzusetzen. Leider ist das Gewicht oft abhängig von verschiedenen Faktoren.



Wenn wir hart trainieren, dann reagiert der Körper mit Wasserspeicherung. Wer ein Intervalltraining oder ein besonders hartes Beintraining hinter sich gebracht hat, der kann damit rechnen, dass die Wage am nächsten Tag gleich ein Kilo oder mehr auf der Waage anzeigt. Wenn der Körper Mikroschäden repariert, dann kann er das nur, indem er Wasser ins Zielgewebe führt. Hier hilft auch kein Entwässerungstee, er würde höchstens die Regeneration verschlechtern und die Wassereinlagerungen verlängern. Wir sehen nach ein paar Tagen nach dem Training, dass die Waage sich dem Ausgangsgewicht nähert; dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir wieder hochintensiv trainieren können. So gesehen ist die Waage sogar ein mögliches Trainingswerkzeug.



Die meisten Menschen nehmen schnell ab, wenn sie auf Kohlenhydrate verzichten. Es ist der gleiche Effekt, wie wenn Sie den Tank Ihres Autos leer fahren und danach behaupten würden, das Auto an sich sei nun leichter. Weniger Kohlenhydrate bedeutet weniger Kohlenhydratspeicher und das kann ein paar hundert Gramm weniger bringen. Was einen viel grösseren Einfluss hat, ist der Umstand, dass Menschen, die Sport treiben und dazu die Kohlenhydrate weglassen, vermehrt auf Eiweiss oder deren Bauteile, die Aminosäuren, zurückgreifen. Nun sind es genau diese Aminosäuren, die das Wasser in den Zellen halten und für eine deutlich bessere Regeneration sorgen. Je mehr Kohlenhydrate wir also weglassen, desto leichter werden wir, und bei gleichzeitigem Training versenken wir unsere Regeneration.



Je besser wir essen, je härter wir trainieren können, desto mehr Eiweisse finden wir im Blut. Mehr Eiweiss bindet hier mehr Wasser und auch hier zeigt die Waage wiederum nach oben. Wer also plötzlich entschieden hat, sich gesund zu ernähren und hart zu trainieren, bei dem geht es in den ersten Wochen manchmal ein paar Kilogramm nach oben. Dies nicht wegen mehr Fett, auch Muskeln wachsen nicht so schnell; es sind einfach Wasserverschiebungen aufgrund harten Trainings, von Reparaturprozessen und mehr Eiweiss in Blut.

Wenn wir zum Essen etwas mehr als das eine Glas Wein geniessen, dann reagiert der Körper mit Stress, was eine Einlagerung von Wasser zur Folge hat. Wir sehen es oft schon am Morgen, wenn wir in den Spiegel schauen und uns ein Fremder mit aufgedunsenem Gewicht entgegenblickt. Ein anderer Faktor für zu viel Wassereinlagerung ist das Salz. Essen wir an einem Abend Käse mit Salami und Chips, dann bindet das Plus an Salz auch deutlich mehr Wasser. Wer dann noch etwas mehr Alkohol trinkt, der bringt am nächsten Tag gern ein bis zwei Kilogramm mehr Gewicht auf die Waage.



Wir sehen, die beste Waage ist die, die entweder im Keller steht oder bei der wir verstehen lernen, warum sich das Gewicht manchmal so schnell nach oben oder unten verschiebt.