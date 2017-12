Tauchen Sie ab in die schönsten Aussenpools

Heinz Keller, auf der Suche nach den schönsten Aussenpools tauche ich im Netz ab und verliere mich regelmässig. Wie finde ich ein Angebot, das meinen Vorstellungen entspricht?

Unsere Auswertungen im Wellness-Finder auf myswitzerland.com zeigen, dass die Gäste oft bestimmte geografische Vorstellungen haben. Vielleicht Graubünden, Wallis oder doch eher Berner Oberland. Die geografische Einschränkung limitiert die Auswahl von beispielsweise 60 auf sechs. Und das Auge entscheidet schliesslich mit. Wie sieht der Pool aus: Blicke ich tief auf den Vierwaldstättersee oder aufs verzuckerte Matterhorn?

Heinz Keller ist Content und Product Media Manager bei Heinz Keller ist Content und Product Media Manager bei Schweiz Tourismus , wo er seit fast einem halben Jahrhundert arbeitet. Er kennt sich in der Schweiz aus wie kaum ein zweiter.

Viele Leser haben geschrieben, dass ihnen Aussenbäder in der Schweiz zu teuer seien. Die meisten der Panoramapools gehören denn auch zu einem Hotelbetrieb im Hochpreisbereich.

Diese Frage ist berechtigt und es gibt eine klare Antwort: Oft ist im Preis auch eine Logiernacht inkludiert. Nicht zu vergessen: Luxuriöse Aussenbäder wie Wellnessinfrastruktur generell kosten eine Stange Geld. Sie sind daher oft im Hochpreissegment angesiedelt und nicht mit einem normalenThermalbad vergleichbar. Ein Wellnesserlebnis mit Infinity Pool ist und soll ein exklusives Erlebnis sein.

Wie kann ich in ein solch exklusives Erlebnis abtauchen, wenn ich ein kleineres Budget habe?

Die meisten Hotelbetriebe setzen auch auf attraktive Day-Spa-Angebote ohne Übernachtung. Mein Tipp: Schauen Sie direkt auf der Website. Häufig finden Sie Schnäppchen, vor allem unter der Woche, oder auch Happy-Hour-Packages zu Randstunden. Ich selbst rufe auch mal im Hotel an und frage nach. So kommen Sie zu einem massgeschneiderten Angebot.

Verraten Sie mir Ihr liebstes Wellnesserlebnis?

Mein Favorit ist der Whirlpool. Zurücklehnen, um dich herum blubbert und dampft es. Und hinter der Dampfwolke steigt eine gewaltige Bergkette auf. Mehr Entspannung in kürzerer Zeit ist gar nicht möglich.

