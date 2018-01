«Andere mit dem Laufvirus anstecken»

Anuschka Kummer, Sie managen die Schweizer Lauf-Community von Asics. Diese bringt ambitionierte Breitensportler und Anfänger zusammen, die die Leidenschaft fürs Rennen teilen. Für was rennen die sogenannten FrontRunner?

Wir möchten die Leute mit dem Laufvirus anstecken. Die Idee von Asics FrontRunner ist eine Laufcommunity, bei der Leute wie Sie, die erst mit Rennen angefangen haben, und eben auch etwas zügigere Läufer und ambitionierte Hobbysportler mitlaufen. Im Vordergrund steht nicht das Lauftempo oder die Wettkampfleistung, sondern die Freude am Laufen. Sei es, weil sich jemand mehr bewegen, Neues ausprobieren oder nicht allein laufen will.

Umfrage Sind Sie auch bei einer Sport-Community aktiv? Ja, denn so macht Bewegung viel mehr Spass.

Ich wäre gerne, doch hat es bisher nicht geklappt.

Nein, ich trainiere lieber ohne Community.

Anuschka Kummer ist Community Managerin der Asics FrontRunner Switzerland, Triathletin und



Die FrontRunner von Asics gibt es seit 2010. Damals wurde die erste Laufcommunity in Deutschland gegründet. Ein Jahr später folgte die Schweiz mit einer eigenen Community. Diese sucht nun neue Gspänli. Das

ist Community Managerin der Asics FrontRunner Switzerland, Triathletin und Bloggerin Diegibt es seit 2010. Damals wurde die erste Laufcommunity in Deutschland gegründet. Ein Jahr später folgte die Schweiz mit einer eigenen Community. Diese sucht nun neue Gspänli. Das Bewerbungsverfahren dauert noch bis zum 11. Februar.

Die Community ist inzwischen in vielen Ländern rund um den Globus aktiv. Wie inspiriert sie Leute dazu, aktiv zu sein?

Die FrontRunner geben weltweit ihre eigenen Lauferfahrungen weiter und motivieren Menschen, sich zu bewegen. Sie gründen eigene Laufgruppen, geben ihr Wissen auf Blogs weiter oder stehen auf Social Media mit Tipps zur Seite. Auch Laufanfänger wollen wir bei ihren ersten Schritten begleiten. Was die Community vereint, ist die Liebe zum Sport, ob Marathonläufer, Triathleten, Tänzer, Yogis, Fitness-Athleten oder Trail-Läufer.

Für die Schweiz suchen Sie nun FrontRunner-Zuwachs. Was müssen diese fürs laufende Bewerbungsverfahren mitbringen?

Das Wichtigste ist die Liebe zum Laufsport und diese authentisch an andere weiterzugeben. FrontRunner leben bis zu einem gewissen Grad öffentlich, denn sie berichten auf Social Media Kanälen über ihre persönlichen Lauferlebnisse. In den letzten sieben Jahren ist die Community professionell gewachsen. In Deutschland bewerben sich über 8000 als für die Community, in Frankreich sind es rund 10'000.

Was bietet ihr den Schweizer FrontRunnern?

Viel Laufspass! Die FrontRunner starten kostenlos an allen fünf Schweizer Laufevents von Asics, vom Bremgartner-Reusslauf bis hin zum Swiss City Marathon oder dem Switzerland Marathon Light. Frontrunner werden von Kopf bis Fuss mit den neusten Schuhen und Kleidern ausgerüstet. Es gibt gemeinsame Erlebnisse wie Trainingslager oder internationale Meetings für FrontRunner aus allen Ländern. Und natürlich darf das Miteinander nicht fehlen. Je mehr man sich trifft und miteinander unternimmt, desto enger können die Bande untereinander geknüpft werden. Viele von uns sind inzwischen auch ausserhalb des Projekts befreundet.