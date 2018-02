«Der Klimmzug ist definitiv lernbar»

Liebe Leserinnen und Leser

Jonas Caflisch (38) ist Sportlehrer ETH, Gründer der Indigo Fitness Clubs und Experte des 20 Minuten Fitness Channels.

In der letzten Kolumne habe ich Ihnen fünf meiner Lieblingsübungen ohne Geräte ans Herz gelegt.

Die Kolumne wurde mehr als 100-mal kommentiert und mehr als 1000-mal geteilt. Für Ihr Interesse möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken!

Heute möchte ich auf zwei Kommentare zu meiner letzten Kolumne in kurzer Form eingehen und Stellung nehmen.

1.User «Knouwer» schreibt: «Starke Knochen dank Squat Jumps? Ihr Ernst?»

Ja, das ist mein Ernst. Knochen erhalten durch starke Impulse wie Springseilen, schnelles (über 17km/h) Rennen und diverse Sprungformen einen Wachstumsreiz. So zum Beispiel eben auch über Squat Jumps. Durch diesen Wachstumsreiz wird der Knochen aufgebaut und gestärkt. Sprünge in allen möglichen Formen sind demnach quasi auch «Knochentraining».

Der renommierte Sportphysiologe Dr. Marco Toigo, der früher regelmässig für den 20-Minuten-Fitness-Channel geschrieben hat, hat die Trainierbarkeit von Knochen in einer sehr lesenswerten Reihe von vier Kolumnen im Detail beschrieben:

2. User «Winfield Tuck» schreibt: «Diese 5 Übungen eignen sich nur für die Menschen, die sowieso schon sehr fit sind, weil allein die Durchführung schon ein hohes Niveau verlangt. Deshalb unbrauchbar für 95 Prozent der Menschen.»

Wie ich bereits in meiner letzten Kolumne erläutert habe, gebe ich Ihnen in Bezug auf die Klimmzüge zum Teil recht. Viele Menschen haben nicht die nötige Kraft, um einen korrekten Klimmzug auszuführen. Jedoch ist der Klimmzug definitiv lernbar. Ich werde in den nächsten Wochen ein Video veröffentlichen, in dem ich Schritt für Schritt zeige, wie Sie den Klimmzug erlernen können. Die anderen vier Übungen sind für die meisten Menschen machbar, wenn man sich langsam herantastet und auf eine korrekte Ausführung achtet.

Viel Spass beim Trainieren!

