Diese Schwestern surfen auf der Erfolgswelle

Die australischen Kardashians

Für Bilder mit Sonne, Strand und Bikinis regnet es Likes, das wissen auch die Schwestern Ellie-Jean (22) und Holly-Daze (20) Coffey. Auf Instagram bringen es die Blondinen auf 1,5 Millionen Follower. Kein Wunder, gelten sie in ihrer Heimat mittlerweile als die australischen Kardashians. Aber nicht nur für das Zeigen ihrer Kurven sind sie berühmt: Ellie-Jean und Holly-Daze sind Profi-Surferinnen und treten regelmässig bei Wettkämpfen an. Das Talent zum Sport wurde den beiden in die Wiege gelegt. Auch ihr Vater, Jason Coffey, war schon Profisurfer. Während 10 Jahren reisten die Schwestern mit der Familie durch ganz Australien im Wohnwagen, immer auf der Suche nach dem nächsten Swell. Das Training hat sich ausgezahlt: Mittlerweile werden die beiden Schwestern von Billabong gesponsert und gehören zu den besten 100 Surferinnen weltweit. «Der Sport war lange von den Männern dominiert. Aber jetzt kommen wir Mädels», so Ellie-Jean auf Instagram.

