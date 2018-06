3 Tipps, um endlich mehr Sport zu machen

Sie haben sich vorgenommen, noch schnell joggen zu gehen, aber die Couch sieht einfach zu bequem aus? Das kennen wir alle nur zu gut! Versuchen Sie es einmal mit unseren drei Motivations-Tipps, die dem inneren Schweinehund keine Chance mehr geben.

Umfrage Wie gehen Sie mit Ihrem inneren Schweinehund um? Ich lasse ihn und die Couch meistens gewinnen.

Ich höre ihn, versuche aber, ihm keine Chance zu geben.

Ich habe keinen, ich liebe Sport.

Ein letzter Tipp



Ziehen Sie Ihre Sportsachen an, sobald Sie nach Hause kommen. Wer diese Hürde geschafft hat, bekommt gemäss einer Studie oft Lust auf ein kleines Workout. Auch eine neue Ausrüstung wie zum Beispiel neue Turnschuhe motivieren. Stimmen Sie zu? Diskutieren Sie mit im Kommentarfeld . Ziehen Sie Ihre Sportsachen an, sobald Sie nach Hause kommen. Wer diese Hürde geschafft hat, bekommt gemäss einer Studie oft Lust auf ein kleines Workout. Auch eine neue Ausrüstung wie zum Beispiel neue Turnschuhe motivieren. Stimmen Sie zu? Diskutieren Sie mit im Kommentarfeld .

1. Entwickeln Sie eine Routine

Spontane Trainingseinheiten bleiben meist nur eine Idee. Entwickeln Sie daher feste Gewohnheiten: Egal, ob jeden Morgen zehn Minuten Yoga oder immer mittwochs joggen gehen: Wer eine Routine entwickelt, erreicht seine Ziele besser. Fragen Sie sich deshalb gar nicht erst, ob Sie in diesem Moment auch wirklich Lust haben, Sport zu machen. Zähneputzen erledigen wir schliesslich auch einfach so.

2. Trainieren Sie mit Freunden

Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude dafür doppelt so gross: Das gilt auch beim Sport. Suchen Sie sich deshalb einen Sportbuddy und pushen Sie sich gegenseitig. So fällt die Motivation gleich viel leichter, Freunde will man schliesslich nicht hängen lassen. Setzen Sie sich gemeinsame Ziele und belohnen Sie sich nach dem Sport mit einem Abendessen – oder der Couch.

3. Ersetzen Sie müssen mit dürfen

Einen gesunden Körper zu haben, ist ein Privileg, genauso wie Sport machen zu können. Ändern Sie deshalb Ihre Sichtweise: Denken Sie nicht «Jetzt muss ich noch Sport treiben», sondern lieber «Jetzt darf ich mich um mich kümmern und mir und meinem Körper etwas Gutes tun, damit ich mich nachher fantastisch fühle». Klingt schon besser, oder?

Was ist Ihr Tipp für mehr Motivation? Verraten Sie es uns und inspirieren Sie andere Leser!





(gss)