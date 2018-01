5 Tipps fürs Boxtraining

Liebe Leserinnen und Leser

Jonas Caflisch (38) ist Sportlehrer ETH, Gründer der Indigo Fitness Clubs und Experte des 20 Minuten Fitness Channels.

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr voller Gesundheit, Zufriedenheit und Elan.

Ich treibe Sport, so lange ich mich zurückerinnern kann und habe in dieser Zeit Sportarten wie Basketball, Fussball, Snowboarden und Wakeboarden ausgeübt und trainiert. Die intensivste und effektivste Sportart, die ich je trainiert habe, ist Boxen. Das Boxtraining ist von einer enorm hohen Intensität und vor allem beim Sparring (Übungskampf mit einem anderen Boxer) ist die Konzentration so hoch, dass man wirklich die Zeit vergessen kann. In der heutigen Kolumne möchte ich Sie dazu motivieren, sich einmal an einem Boxsack zu versuchen, der heutzutage in vielen Fitnessclubs zur Verfügung steht und der meiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Geräten wie das Laufband viel zu selten benutzt wird.

Mit folgenden Tipps können Sie sich fit boxen und Energie fürs Jahr 2018 tanken:

1.Ausrüstung: Sie brauchen Boxbandagen, um Ihre Handgelenke zu stützen und zu schützen. Zudem geeignete Boxhandschuhe. Am besten sind speziell fürs Boxsacktraining hergestellte Handschuhe. Die ganze Ausrüstung finden Sie in jedem gut ausgestatteten Sportgeschäft. Und natürlich brauchen Sie einen Boxsack. Wenn Sie diesen für zu Hause kaufen wollen, beachten Sie, dass er sehr schwer ist und es deshalb eine stabile Decke braucht, um ihn aufzuhängen.

2.Technik: Machen Sie sich mit der Basistechnik des Boxens vertraut, bevor Sie sich an den Boxsack stellen. Basis für jeden Boxschlag ist ein starker, stabiler Rumpf. Die Kraft für den Schlag kommt aus der Hüfte und ist dynamisch. Vermeiden Sie es, zu viel Kraft einzusetzen. Es geht darum, die Arme und Boxhandschuhe fliegen zu lassen. Bei guten Boxern sieht das sehr leicht und einfach aus, und so sollte es sich auch anfühlen. Nicht verkrampfen. Lassen Sie sich die Technik wenn möglich von einem Trainer zeigen, damit Sie von Beginn an mit einer korrekten Technik starten.

3.Aller Anfang ist schwer: Gehen Sie es langsam an. Zu Beginn würde ich nur 60 Sekunden boxen und dabei versuchen, immer in Bewegung zu bleiben. Die Beinarbeit ist beim Boxen sehr wichtig. Wechseln Sie zu Beginn Schläge mit der linken und rechten Hand ab, damit Sie für beide Schlaghände ein gutes Gefühl bekommen. Nicht aufgeben: Am Anfang müssen Sie an sehr viele Sachen gleichzeitig denken und das kann Sie rasch überfordern. Aber bald schon werden Sie die Technik besser im Griff haben. Nach 60 Sekunden Training haben Sie sich eine Pause von 60 Sekunden verdient.

4.Mit der Zeit die Intensität steigern: Wenn Sie die Boxtechnik verinnerlicht haben, können Sie es krachen lassen und die Intensität steigern. Raschere Schlagkombinationen, viel Beinarbeit und sehr schnelle, gezielte Schläge sind jetzt gefragt. Steigern Sie die Rundenzeit zuerst auf zwei Minuten (bei einer Minute Pause) und später auf drei Minuten. Nach drei Minuten Boxen mit hoher Intensität werden Sie ganz schön ans Limit kommen.

5.Verletzungsgefahr: Wenn Sie es Schritt für Schritt und mit der nötigen Geduld angehen, ist die Verletzungsgefahr relativ gering. Wenn Sie aber mit zu viel Kraft auf den Sack einprügeln, kann das leicht zu Verstauchungen oder Entzündungen im Handgelenk führen. Achten Sie darauf, dass das Handgelenk durch die obenerwähnten Boxbandagen und durch eine korrekte Technik stets geschützt bleibt.

Nun bin ich gespannt: Haben Sie auch schon Boxen in Ihr Training eingebaut? Ich freue mich auf Ihre Kommentare.



(gss)