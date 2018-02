8 Vorteile, die Sie nur auf dem Laufband haben

Liebe Leserinnen und Leser

Jonas Caflisch (38) ist Sportlehrer ETH, Gründer der Indigo Fitness Clubs und Experte des 20 Minuten Fitness Channels.

Willkommen zum zweiten Teil meiner dreiteiligen Serie über das Training auf dem Laufband. Im ersten Teil habe ich Ihnen sechs Tipps für das Laufband-Workout gegeben.

Heute zeige ich Ihnen in acht Punkten, wieso das Training auf dem Laufband handfeste Vorteile mit sich bringt:

1.Sie sind komplett unabhängig von Wetter- und Terrainverhältnissen. Sie können Ihr Lauftraining auch dann machen, wenn es draussen extrem kalt oder gar vereist ist.

2.Sie können zu jeder Tages- oder Nachtzeit unter optimalen Bedingungen trainieren. Dunkelheit ist kein Thema.

3.Sie können Ihre Trainingsintensität sehr genau steuern, da Sie das Lauftempo und die Steigung genau vorgeben können und sehr genau anpassen können. Draussen ist das nur bedingt möglich, da Sie immer wieder anhalten müssen oder Ihr Tempo wegen äusseren Einflüssen variieren müssen. Moderne Laufbänder erlauben Anpassungen der Geschwindigkeit in 0,1 Km/h Schritten und Anpassungen der Steigung in 0,5% Schritten. Sie können bei Top Laufbändern bis zu 25 Km/h schnell rennen und so an Ihrer Höchstgeschwindigkeit arbeiten.

4.Profi-Laufbänder in Studioqualität sind sehr gut gedämpft und reduzieren dadurch die beim Laufsport auftretenden Belastungen für Gelenke, Bänder und Sehnen.

5.Auch wenn Sie in einer sehr flachen Gegend wohnen sollten, können Sie auf dem Laufband jederzeit Bergläufe simulieren und trainieren. Das ist insbesondere für ambitionierte Läufer ein grosser Vorteil, da bei den Bergläufen ein kraftvoller, weitgreifender Schritt trainiert wird.

6.Sie können auf dem Laufband nur das besonders effektive und gelenkschonende Bergauflaufen trainieren – das gelenkbelastende Bergablaufen entfällt.

7.Die derzeit meiner Meinung nach zu Recht in Mode gekommenen Intervalltrainings oder auch HIIT (High Intensity Interval Training) können auf dem Laufband bestens durchgeführt werden, da Sie die festgelegten Geschwindigkeiten, Steigungen und Pausenzeiten jederzeit genau kontrollieren und einhalten können. Ganz ohne teure Sportuhr.

8.Auf dem Laufband gibt es nur Sie und das Fitnessgerät. Sie müssen sich nicht auf den Verkehr, andere Läufer, Spaziergänger oder das Terrain konzentrieren. Das sind optimale Voraussetzungen, dass Sie gezielt an Ihrer Lauftechnik arbeiten können. Wie lang ist Ihre Schrittlänge? Wie ist Ihr Armeinsatz? Wie atmen Sie?



Nächste Woche zeige ich Ihnen Trainingspläne für das Training auf dem Laufband.



