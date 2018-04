Jonas zeigt sein Outdoor-Workout

Liebe Leserinnen und Leser

Umfrage Mögen Sie Tabata? Ja, ich liebe diese Trainingsform.

Nein, das ist nichts für mich.

Taba hä?

Wahrscheinlich haben Sie sich auch sehr gefreut, dass es wieder wärmer wird, und ich hoffe, Sie konnten über die Ostertage die Sonne etwas geniessen.

Ich war am Mittwochmorgen bei herrlichem Wetter draussen und habe in einer Street-Workout-Anlage trainiert.

Meinen Trainingsplan vom Mittwoch möchte ich Ihnen heute zeigen und Sie dazu ermuntern, diese Art von Training auch mal auszuprobieren. Durch die insgesamt recht hohe Anzahl Wiederholungen (50 Wiederholungen insgesamt pro Übung) bringen Sie Ihre Muskeln ganz schön zum Brennen. Dies in relativ kurzer Zeit.

Wenn Sie nachschauen wollen, wie die Übungen korrekt ausgeführt werden, finden Sie alle Übungen (ausser die Jump-Liegestützen) in diesem Workout-Video, das ich im September 2016 publiziert habe.

Folgende fünf Übungen gehören zum heutigen Trainingsprogramm:

1.Klimmzüge (siehe Video Übung 1). Hinweis: Die insgesamt 50 Wiederholungen (verteilt über 10 Runden, siehe unten) sind auch für Könner eine Herausforderung. Anfänger können auf die Übung «Breites Rudern» (siehe Video Übung 4) ausweichen.

2.Jump-Liegestütze. Drücken Sie sich aus der Liegestütz-Position kräftig vom Boden weg, sodass Sie deutlich seitlich abspringen und seitlich versetzt wieder in der Liegestütz-Position landen. Anfänger machen normale Liegestütze (siehe Video Übung 2).

3.Dips (siehe Video Übung 3). Anfänger können sich mit einem Fuss am Boden abstützen und so die Übung je nach Kraft vereinfachen.

4.Jump-Lunges (siehe Video Übung 7). Achten Sie darauf, dass Sie auch am Schluss des Trainingsprogramms noch deutlich abspringen.

5.Knie heben (siehe Video Übung 6). Anfänger können auf normale Rumpfbeugen ausweichen, da das Knieheben eine relativ anspruchsvolle Übung ist.

Von diesen fünf Übungen führen Sie insgesamt 10 Runden durch:

In der ersten Runde machen Sie von jeder Übung 10 Wiederholungen.

In der zweiten Runde machen Sie jeweils 9 Wiederholungen.

In der dritten Runde jeweils 8 Wiederholungen.

Und so weiter, bis Sie in der letzten Runde nur noch 1 Wiederholung pro Übung machen und diese geniessen werden.

Insgesamt sind das 50 Wiederholungen pro Übung. Das wird Ihre Muskeln ganz schön fordern.

Die Pausenzeiten zwischen den Übungen und den Runden richten sich nach Ihrem Fitnesslevel. Anfänger benötigen immer wieder mal eine Pause, Könner sollten fast ohne Pause auskommen.

Insgesamt werden Sie ca. 30 Minuten für das Training benötigen.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Training und freue mich auf Ihre zahlreichen Kommentare.

Bis nächste Woche!



(gss)