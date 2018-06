Willkommen im Bootcamp

Wie sind Sie als Schweizerin dazu gekommen, ein Bootcamp auf Ibiza zu gründen?

Ich habe selbst viele Retreats besucht und wusste daher, wie sehr man sich in einer Woche, in der man sich nur auf sich selbst konzentriert, erholen kann. Was ich aber nicht gefunden habe, ist ein Paket aus Outdoor-Sport, feinem Essen und dem Quäntchen Luxus.

/ ab 2700 Franken für ein Doppelzimmer. «Train in Stylet» lautet das Motto des High-End-Bootcamps von Top Hill Retreats auf Ibiza. Ins Leben gerufen wurde es von der Schweizerin Andrea Fritschi (37). Die Bootcamps dauern eine Woche. Begonnen wird jeweils samstags. Tophill-retreats.com / ab 2700 Franken für ein Doppelzimmer.

Wie sieht ein typischer Tag aus im Camp?

Der Tag beginnt um 8 Uhr mit Stretching und einer Laufeinheit im Norden der Insel, gefolgt vom Frühstück. Dann geht es weiter mit Pilates, High-Intensity-Training, Boxen oder TRX. Nach dem Mittagessen gibt es Wanderungen, Strandausflüge, am Abend folgen Yoga und Meditationen. Auch Massagen können gebucht werden.

Welche Zielgruppe sprechen Sie an?

Wir haben Besucher Mitte 20, die auf diese Woche sparen, bis zu fitten 60-Jährigen. Unsere Gäste sind aber in der Regel Mitte 30 bis Mitte 50 und oft gestresste Geschäftsleute, die Bewegung vermissen.

Wie ist das Ernährungsprogramm aufgebaut?

Wir wollen zeigen, wie sehr die richtige Ernährung unsere Energie beeinflussen kann. Weissmehl, weissen Zucker und Alkohol gibt es im Camp nicht, dafür frische Zutaten von der Insel. Die Grösse der Portionen werden nach Wunsch individuell angepasst.

Warum sollte ich in meinen Ferien über Hügel joggen, wenn ich auch mit einem Rosé im Liegestuhl sein könnte?

Wer in den Ferien viel Alkohol konsumiert, am Buffet zuschlägt und den Tag verdöst, wird immer müder, bis man plötzlich wieder im Flieger nach Hause sitzt. Die Laune und das Energielevel der Teilnehmer im Camp steigt dagegen von Tag zu Tag. Am Ende der Woche ist man ausgeschlafen, fit und fühlt sich wohl. Auf dieses Gefühl will man nicht mehr verzichten.

(gss)