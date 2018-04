Das sind die beliebtesten Youtube-Fitness-Videos

1. Zumba Dance Workout for weight loss



Views: über 85 Millionen

von OneHowto

Umfrage Trainieren Sie mittels Youtube-Fitnessvideos? Sicher, das macht richtig Spass.

Manchmal, wenn ich Lust darauf habe.

Nur, wenn ich keine Zeit für mein Training finde.

Nein, ich kann damit nichts anfangen.

«Tanzen Sie zu Zumba, um Ihren Wunschkörper zu bekommen!» , schreiben die Videoproduzenten von oneHOWTO. Wer gerne tanzend abnehmen möchte, dem sei empfohlen: «Stehen Sie nicht still und definieren Sie jede Bewegung für ein effektives Workout».

2. 10 Min Abs Workout - At Home Abdominal and Oblique Exercises

Views: 53,7 Millionen

von FitnessBlender

Fitness Blender ist der meist gesehene Fitnesskanal bei Youtube.

Die über 500 kostenlosen Videos von Kelli und Daniel Segars sollen in der Garage ihres Hauses in North Seattle gedreht worden sein.

3. 30 Mins Aerobic Dance Workout - Bipasha Basu Break free Full Routine - Full Body Workout



Views 39,1 Millionen

von Good Health 24/7

Die indische Schauspielerin und Model Bipasha Basu performt ein 30 Minuten Dance-Aerobic-Workout. «Ein Ganzkörpertraining gegen Stress. So macht es Spass, Fett zu verbrennen», heisst es zum Video.



4. Explosive Workout Monster – Best of Michael Vazquez

Views: 31,8 Millionen

von UgisRozenbahs

Michael Vazquez ist ein gesponserter Athlet, Fitnessmodell, Breakdancer und Trainer in Kalifornien. Nichts für schwache Muskeln und Nerven!



5. Seven Exercises For A Flat Stomach At Home – Fitness With Namrata Purohit

Views: 28 Millionen

von Glamrs

Einen sexy flachen Bauch? Namrata Purohit zeigt vor, wie's geht. Die indische Pilates-Lehrerin zählt viele Bollywood-Prominente, Sportler und weitere Persönlichkeiten zu ihren Kunden.



Welche Erfahrungen haben Sie mit Youtube-Workouts gemacht?