Diese 8 Vorteile bietet Ihnen HIIT

Jonas Caflisch (39) ist Sportlehrer ETH, Gründer der Indigo Fitness Clubs und Experte des 20-Minuten-Fitness-Channels. Jonas Caflisch (39) ist Sportlehrer ETH, Gründer der Indigo Fitness Clubs und Experte des 20-Minuten-Fitness-Channels.

Das sogenannte HIIT (High Intensity Interval Training) ist in aller Munde. Zu Recht? Meiner Meinung nach schon.

Beim HIIT geht es darum, dass sich kurze, hochintensive Einheiten aller Art, egal ob Cardio oder Kraftübungen, mit kurzen Pausen abwechseln. Zum Beispiel eine Minute mit vollem Tempo rudern, gefolgt von 30 Sekunden Pause. HIIT ist kurz und knackig, Trainingseinheiten dieser Art dauern meist nicht länger als 20 bis 30 Minuten.

Heute zeige ich Ihnen acht Vorteile von HIIT auf:

1.Baut Ihre Ausdauer auf: Mit HIIT können Sie Ihre Ausdauer gemäss Studien im gleichen Masse steigern, wie wenn Sie eine Stunde mit gleichmässiger, normaler Intensität trainieren würden. Es ist meiner Meinung nach die zurzeit effektivste Trainingsmethode für die Steigerung der Ausdauer. Viel Wirkung in wenig Zeit? Das erreichen Sie mit HIIT.

2.Verbrennt Kalorien und Fett in kürzerer Zeit: HIIT ist toll, wenn Sie nur wenig Zeit zum Trainieren haben. Studien zeigen, dass ein 20-minütiges hochintensives Intervall-Training gleich viel verbrennen kann wie eine Stunde Joggen auf dem Laufband in normalem Tempo.

3.Effektive Energienutzung: HIIT wechselt zwischen hochintensiven Workouts und kurzen Ruhezeiten. Durch das Intervall-Training lernt Ihr Körper, die Energie, die aus dem System Ihres Körpers kommt, effizient zu nutzen. Die sogenannte Energiebereitstellung wird verbessert.

4.Steigert den Stoffwechsel: Das American College of Sports and Medicine hat in einer Studie gezeigt, dass HIIT hilft, mehr Sauerstoff zu verbrauchen als bei einem normalen Ausdauertraining. Die überschüssige Menge des verbrauchten Sauerstoffs erhöht die Stoffwechselrate nach einem Intervall-Training deutlich.

5.Starker Nachbrenneffekt: Nach einem so intensiven Training wird der Reparaturzyklus Ihres Körpers auf Hochtouren laufen. Sie haben Ihren Körper mit dem HIIT aus dem Gleichgewicht gebracht und er braucht viel Energie, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Das bedeutet, dass Ihr Körper bis zu 24 Stunden nach einem HIIT-Training immer noch Kalorien und Fett verbrennt.

6.Keine Ausrüstung erforderlich: HIIT-Trainings sind kosteneffizient, da sie keine Ausrüstung erfordern. Alles, was Sie brauchen, ist ein wenig Platz. HIIT-Trainings verwenden Ihr eigenes Körpergewicht, sodass jede intensive Trainingsform, welche Ihre Herzfrequenz schnell ansteigen lässt, wie z. B. Sprungtraining, Sprints, Liegestütze oder Hampelmänner, in ein HIIT-Training integriert werden kann.

7.Unzählige Varianten möglich: Das Tolle am HIIT ist, dass Sie sich nicht nur auf Laufen oder Radfahren beschränken müssen. In der Tat können Sie jedes Cardio-Training auswählen und es zu einem hochintensiven Intervall-Training machen. Sie können einen Tag mit maximaler Geschwindigkeit für 30 Sekunden Velofahren und zwischendurch 45 Sekunden Pause einlegen und am nächsten Tag auf Joggen oder Rudern umstellen. Für Abwechslung ist also gesorgt.

8.Herausfordernd: HIIT-Trainings bieten erfahrenen Trainierenden eine neue Herausforderung und Anfängern einen schnelleren Weg, Ergebnisse zu erzielen. Mit HIIT bewegen Sie sich aus Ihrer Komfortzone heraus, und zwar unabhängig davon, wie gut Sie bereits trainiert sind.

Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Ist HIIT bereits ein fester Bestandteil Ihres Trainings? Was haben Sie für Erfahrungen mit HIIT gemacht? Ich freue mich auf Ihre zahlreichen Kommentare.

Bis nächste Woche!

