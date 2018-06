Einarmige Liegestütze? Kein Problem!

Liebe Leserinnen und Leser

Umfrage Beherrschen Sie einarmige Liegestützen? Logo, wenn ich könnte, würde ich sie freihändig machen

Nein, ich übe noch

Sieht cool aus, aber das schaffe ich nie

Jonas Caflisch (39) ist Sportlehrer ETH, Gründer der Indigo Fitness Clubs und Experte des 20-Minuten-Fitness-Channels. Jonas Caflisch (39) ist Sportlehrer ETH, Gründer der Indigo Fitness Clubs und Experte des 20-Minuten-Fitness-Channels.

Liegestütze sind zu Recht einer der absoluten Klassiker unter den Kraftübungen. Es gibt viele Varianten davon. Eine der intensivsten Varianten sind die einarmigen Liegestütze.

Ich habe mir die einarmigen Liegestütze vor einigen Jahren beigebracht, Schritt für Schritt. Es war ein schwerer Weg. Dies, weil die einarmigen Liegestütze nicht nur eine überdurchschnittliche Kraft in der Brust-, Trizeps- und Schultermuskulatur erfordern, sondern auch eine sehr hohe Rumpfkraft. Ausserdem stabilisiert, wie Sie im Video sehen werden, der Adduktor des abgeneigten Beines die ungewohnte Position der Übung.

Im Video, gefilmt vom Berliner Filmemacher Lukas Eylandt in Zürich-West (Toni-Areal), zeige ich Ihnen, wie Sie in 5 Schritten von den tiefen, «normalen» Liegestützen zu den tiefen, einarmigen Liegestützen kommen.

1. Tiefe, «normale» Liegestütze

Ich möchte betonen, dass bereits diese tiefen, langsam ausgeführten Liegestütze eine intensive Übung sind und auch Fortgeschrittene damit rasch zu zittern beginnen und ins Schwitzen kommen. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihren ganzen Körper langsam und so weit absenken, dass Ihr Brustkorb und Rumpf fast den Boden berührt.

2. Tiefe Liegestütze mit einem Bein in der Luft

Die Übung gleicht der ersten, jedoch heben wir nun ein Bein vom Boden ab. Das aktiviert den Rumpf, der diese leichte Instabilität ausgleichen muss.

3. Einarmige Liegestütze mit Partner-Unterstützung

Ausgangsposition (hier für den rechten Arm beschrieben): Ihr Rumpf und Ihr rechtes Bein bilden eine Linie. Ihre rechte Hand ist seitlich neben Ihrer rechten Schulter. Das linke Bein ist stark abgewinkelt, um für Stabilität zu sorgen. Der Rumpf ist unter voller Spannung. Ein grosser Teil von Ihrem Gewicht wird nun von Ihrem rechten Arm gestützt. Gewöhnen Sie sich an das Gefühl und die Position. Ein Trainingspartner kann Ihnen mit einem Frottiertuch oder einem Gummiband die Übung stark erleichtern. Wichtig: Der Partner soll wenn möglich nur bei der Aufwärtsbewegung helfen und nicht beim Absenken. Ausserdem soll der Partner nur so viel helfen, dass die Übung für Sie sehr hart bleibt.

4. Einarmige Liegestütze bis zu einem 90-Grad-Winkel

Wenn Sie Punkt 3 gut beherrschen, können Sie sich ohne Partner an die einarmigen Liegestütze bis 90 Grad wagen. Starten Sie dafür in der Ausgangsposition wie bei Punkt 3 beschrieben und senken Sie sich langsam ab, bis Sie 90 Grad im Ellbogen erreichen. Dann drücken Sie sich wieder hoch.

5. Tiefe, einarmige Liegestütze

Wenn Sie die unter Punkt 4 beschriebenen Liegestütze bis 90 Grad gut beherrschen, können Sie tiefer gehen bei der Ausführung, bis Sie mit dem Brustkorb und Rumpf fast den Boden berühren. Sie haben es geschafft, Gratulation!

Nächste Woche zeige ich Ihnen den nächsten Film.



(gss)