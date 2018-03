Mit diesen 6 Übungen tunen Sie Ihr Training

Laufen, laufen und nochmals laufen steht bei den meisten Running-Fans und -Freaks auf dem Programm. Doch wer wirklich vorwärts kommen möchte, baut auch Krafttraining, Balance und Dehnungen ein. Vor allem, wenn der erste Lauf nach der Winterpause schon zum Greifen nah ist. Variationen beim Lauftraining machen nicht nur schneller, sondern verringern auch das Verletzungsrisiko.

Umfrage Kombinieren Sie Ausdauer- und Krafttraining? Sicher, so macht Trainieren viel mehr Spass.

Manchmal schon, aber nicht regelmässig.

Nein, mir genügt eines von beiden Workouts.

Maria Berger-Kühr ist Inhaberin und Head Coach von My Personal Gym in Zürich. «Fitnesstrainerin sein ist für mich kein Job. Es liegt mir sozusagen in den Genen», sagt sie über sich selbst. Schon ihr Vater war Studiobesitzer.

Doch wie nur packe ichs an? Ganz einfach, mein Lauftraining kann ich mit ein paar einfachen, aber effektiven Übungen tunen: «Wichtig sind für Läufer die Hüftstabilität und die Beweglichkeit, und dass Körpermitte und Faszien gut trainiert sind», sagt Maria C. Kühr, Inhaberin von My Personal Gym. Die besten sechs Übungen für das Ergänzungstraining zeigt die Personal Trainerin, die selbst läuft, in der Bildergalerie.

Hier kommt Ihre Chance, mit dem Laufen durchzustarten. Denn gemeinsam laufen macht mehr Spass. Für alle, die am 6. Mai zum Charitylauf Wings for Life Run starten möchten: My Personal Gym ladet zum Running-Camp. Gewinnen Sie einen Platz!

Der Wings for Life World Run findet am 6. Mai in Zug statt. Weltweit starten zeitgleich zigtausend Läufer in über 30 verschiedenen Ländern. Auch per App kann jeder Teil des Runs gegen das Catcher Car sein. Alle laufen zusammen für die, die nicht laufen können. Der gesamte Erlös der Startgelder geht in die Rückenmarkforschung.