Von dieser Frau lasse ich mich gern verbiegen

Sie verschränkt sich zu einem menschlichen Knoten, stretcht im Überspagat und beugt sich so weit nach hinten, bis sie mit den Füssen ihren Kopf berühren kann. Die Schlangenfrau mit dem Künstlernamen Oyuna versetzt ihr Publikum mit maximalen Körperverbiegungen in Erstaunen – und manche auch in Entsetzen. Was braucht es, um wirklich flexibel zu werden? Ich wollte schon immer eine echte Kontorsionistin treffen und erleben, wie sie sich fit hält. Oyun-Erdene Senge hat es mir verraten – und mit mir gestretcht.

Oyun-Erdene Senge ist seit ihrem 11. Lebensjahr bei ist seit ihrem 11. Lebensjahr bei Cirque du Soleil . In der Mongolei geboren, wurde sie bei einem Casting entdeckt. Unter ihrem Künstlernamen Oyuna tourt sie mit Cirque du Soleil um die Welt.

