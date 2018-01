Surfen kann ernsthaft krank machen

Escherichia coli – auch Kolibakterium genannt – ist ein Bakterium, das im menschlichen und tierischen Darm vorkommt. Dort ist es harmlos und nützlich. Aber es kann grossen Schaden anrichten, sobald es den Darm verlässt und in die Nieren oder die Blase wandert. So gelten E.coli-Bakterien als häufigste Auslöser für Harnwegsinfektionen Andere E.coli-Varianten, die nicht Teil der Darmflora sind, können, wenn sie mit der Nahrung aufgenommen werden, zu Durchfall führen. In der Regel schaffen es Erkrankte aus eigener Kraft, mit den Bakterien fertig zu werden. Doch bei Kindern, immunschwachen und älteren Personen kann es zu Dickdarmentzündungen und lebensgefährlichen Nierenschäden kommen.