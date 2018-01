Mit Kampfsport in Form

So richtig auspowern und bis an die Grenzen gehen: Maria C. Kühr, Kampfsport steht mittlerweile in vielen Fitnessstudios auf dem Kursplan. Was macht ihn so beliebt?

Umfrage Waren Sie schon mal beim Selbstverteidigungskurs? Auf jeden Fall, das kann ich nur empfehlen.

Ich habe es mir vorgenommen.

Ich traue mich nicht so richtig.

Nein, das brauche ich doch nicht.

Maria C. Kühr ist Inhaberin und Head Coach von Maria C. Kühr ist Inhaberin und Head Coach von My Personal Gym in Zürich. «Fitnesstrainerin sein ist für mich kein Job. Es liegt mir sozusagen in den Genen», sagt sie über sich selbst. Schon ihr Vater war Studiobesitzer.

Kampfsport kombiniert mit Fitnesselementen ist spielerisch wie auch hocheffektiv. Es ist ein Ganzkörpertraining für alle, die mehr Action und Abwechslung suchen.

Welche Benefits bringt dieses Training mit?

Schnelle und effektive Erfolge. Du lernst an deine Grenzen zu gehen und lernst neue Herausforderungen kennen. Ich denke, wir Frauen fordern uns mit dem Training heraus, vielleicht gerade weil Boxhandschuhe überstreifen früher Männern vorbehalten war. Der Frauenanteil in Kampfsportkursen ist heute hoch.

Kampfsport ist also nicht nur für «harte Kerle». Warum zieht das Training viele Frauen an?

Ich denke, dass sich Frauen mehr trauen, neue Trainingserfahrungen zu sammeln. Weil Kampfsport in immer mehr Fitnesscentern angeboten wird – und nicht mehr nur im dunklen Kampfsportkeller –, ist es für Frauen viel leichter geworden, sich diesem Sport zu widmen. Sie entdecken in den Fitnesscentern den Kampfsport für sich.

Gewinnen Sie einen Platz im Selbstverteidigungs-Workshop am Samstag bei My Personal Gym in Zürich.



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Mit Ihrem Selbstverteidigungskurs sprechen Sie exklusiv Frauen an. Was lerne ich an diesem Nachmittag?

Unsere Trainerin Jenny ist Spezialistin im Gebiet Selbstverteidigung und bringt dir die wichtigsten Grundskills und Verhaltenstechniken, Körpersprache und Regeln bei. Einfach gesagt, die Basics, denn wir wollen einen Einblick geben. Wichtig: frau kann nicht an einem Nachmittag alles lernen! Aber reinschauen und für sich etwas rausnehmen und ausprobieren.

Wie fit muss ich für Selbstverteidigung sein?

Alle Fitnesslevels sind willkommen. Für die Selbstverteidigung selbst ist es von Vorteil, wenn du fit bist. Je fitter frau ist, desto länger kann sie in einer brenzligen Situation durchhalten.