Antwerpens Börse zerfällt zur Ruine

Wer an verlassene und zerfallene Gebäude denkt, der stellt sich normalerweise Schlösser und Burgen irgendwo weit abgelegen vor. An ein Gebäude mitten in einer Stadt wie Antwerpen denkt man dabei eher nicht. Und doch: Die Börse Antwerpen, die Chambre de Commerce (CDC), steht seit mehr als zwanzig Jahren leer.

Bildstrecken Verlassene Insel war einst dichtbesiedeltester Ort Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

487 Jahre als Handelszentrum

Erbaut wurde die CDC bereits 1531. In ihrer 487-jährigen Geschichte brannte das Gebäude zweimal nieder und wurde wieder aufgebaut – einmal 1583 und einmal 1853. Fast 500 Jahre lang war das gotische Gebäude das Zentrum des Handels, bis es 1997 geschlossen wurde.

Das Haus gehört mittlerweile der Marriott-Hotel-Gruppe, die mit der Renovation begonnen hat – aus der Börse soll künftig ein Luxushotel werden.

Traumhaus für Fotografen

In den zwanzig Jahren, in denen die Börse verlassen war, haben viele Fotografen das Haus besucht und Fotos des Verfalls gemacht, darunter auch der Holländer Jan Stel, der sogar ein Buch über verfallene Gebäude herausgebracht hat. Er verbrachte mehrere Tage in dem 18'000 Quadratmeter grossen Haus und dokumentierte den Niedergang des einst wichtigsten Handelszentrums.

«Es war magisch! Egal zu welcher Tageszeit, jedes Licht verzaubert dieses wunderschöne Gebäude auf eine andere Art. Ich war – abgesehen von ein paar Tauben – auch völlig allein dort. Das ist wirklich ein Ort, an dem ein Mensch Frieden finden, meditieren kann. Ich hoffe sehr, dass die wunderbare Schönheit dieses Gebäudes bei der Renovation erhalten bleibt», sagt Jan Stel.

(mst)