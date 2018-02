Còsagach ist das neue Hygge

Die Dänen haben mit Hygge vorgemacht, was im Leben wirklich zählt: dicke Wollsocken anziehen und Tee trinken. Die Schweden haben das nicht lange auf sich sitzen lassen und den Begriff Lagom lanciert. Der besagt, dass es auf das richtige Mass ankommt: nicht zu viel und nicht zu wenig. Das sehen die Schotten anders, die jetzt das Còsagach-Gefühl propagieren: Es kann nie zu gemütlich sein!

Rezept für Hot Toddy (für eine Person)



2 EL brauner Zucker

1 Stange Zimt

5 Nelken

5 Wacholderbeeren

1 Scheibe Zitrone

1 Scheibe Orange

4cl Rum



Alle Zutaten in eine grosse Tasse geben und mit kochendem Wasser übergiessen. Rühren, bis der Zucker aufgelöst ist. Ideal auch, wenn man erkältet ist.

Ein feuchtes Loch?

Kenner der gälischen Sprache geben zu bedenken, dass Còsagach eigentlich ein feuchtes Loch, das von kleinen Lebewesen bewohnt wird, bezeichnet. Es hat also herzlich wenig mit Gemütlichkeit zu tun. Das scheint den Verantwortlichen des schottischen Tourismusbüros herzlich egal zu sein. Sie behaupten, Còsagach, ausgesprochen wie Kosgoch, stehe für das Gefühl von Wohlbefinden und Aufgehobensein, das sich ausschliesslich in Schottland einstellt.

Das schönste Land der Welt

Schotten lieben ihre Heimat über alles, und seit die Leser der «Rough Guide»-Reisebücher im letzten September ihr Land zum schönsten der Welt gekürt haben, sind sie nochmals stolzer darauf. Zu Recht, denn Schottland hat herrliche Naturlandschaften, dramatische Burgen, verlassene Ruinen und kilometerlange Küstenstriche zu bieten.

Dazu ist es mit einer relativ geringen Besiedlung gesegnet, nur 60 Personen pro Quadratkilometer statt über 200 wie bei uns in der Schweiz. Aber – und jetzt kommts: Das Wetter lässt oft zu wünschen übrig. Entweder ist es bewölkt oder es regnet – und auch wenn es ausnahmsweise weder regnet noch bewölkt ist, ist es selten richtig schön warm. Nicht mal im Sommer. Um nicht in die Winterdepression zu verfallen, die in Schottland von Oktober bis April anhalten würde, müssen sich die Leute etwas einfallen lassen. Und das tun sie auch.

Schlechtes Wetter? Egal!

Frei nach dem britischen Spruch, dass es kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung gibt, sind Schotten bei jeder Witterung draussen in der Natur anzutreffen. Harris-Tweed, dicke, handgestrickte Pullis, Schiebermützen, gewachste Jacken von Barbour, Sensible Shoes und natürlich auch Gummistiefel gehören zur Grundausstattung jedes Schotten und jeder Schottin und dürfen auch im Gepäck der Touristen nicht fehlen. Dermassen eingekleidet, rufen sie sich «Let’s bag a Munro!» zu («Komm, wir steigen auf einen Hügel!») und kehren anschliessend glücklich und mit roten Backen wieder heim. Oder noch besser: in ein gemütliches Pub, wo man mit anderen plaudert, lacht, singt – und trinkt. Und damit ist in Schottland nicht bloss Tee gemeint, sondern eher ein Hot Toddy (Rezept in der Infobox).

Còsagach – selbstgemacht

Egal, ob Sie bereits in einem Knusperhaus mit viel Holz leben oder in einer Stadtwohnung, etwas Còsagach in Ihr Leben zu holen, ist nicht schwer: Gehen Sie oft an die frische Luft und machen Sie ausgedehnte Spaziergänge, auch abends. Wenn Sie zu Hause sind, lassen Sie sich ein heisses Bad einlaufen, machen das Feuer im Cheminée an oder stellen mehrere Kerzen zu einem Flammenbild zusammen. Stärken Sie sich mit einem währschaften Essen, bei dem keine Kalorien gezählt werden dürfen. Setzen Sie sich anschliessend mit einer kuscheligen Decke und einem guten Buch ans Fenster und tauchen Sie in eine andere Welt ein.