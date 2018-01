Das machen Sie mit links

Rechtshänder sind sich gar nicht bewusst, wie sehr ihr Alltag «rechts»-orientiert ist: Die Klopapierrolle hängt auf der rechten Seite. Im Auto befinden sich Zündschlüssel, Handbremse und Schalthebel rechts. Elektrogeräte, Musikinstrumente oder Besteck werden für Rechtshänder konzipiert.

Und beim Schreiben wischen Linkshänder ständig mit der Hand über das Blatt. Da hilft es auch wenig, dass Linkshänder im Vorteil sind, wenn es darum geht, das Parkhausticket mit der linken Hand in den Barriereapparat zu schieben. Natürlich sind Linkshänder in der Regel mit der rechten Hand auch geschickter als umgekehrt. Trotzdem helfen ihnen folgende Alltagsgegenstände im täglichen Leben.

Und ja: Für Linkshänder ist das nichts Neues. Aber Rechtshänder können sich für einmal vor Augen halten, mit welchen Schwierigkeiten Linkshänder im Alltag zu kämpfen haben.

Schere

Haben Rechtshänder schon mal versucht, mit der Schere in der linken Hand ein Stück Papier schön gerade abzuschneiden? Geht gar nicht. Für Linkshänder gibt es deshalb spezielle Scheren. Wo ist der Unterschied? Er liegt in der Anordnung der Schneideblätter. Der Griff des oberen Schneideblatts zeigt zur jeweils passenden Hand.

Schreibblock

Sehr praktisch, so ein Spiralblock. Nicht aber, wenn die Spirale unter der Schreibhand zu liegen kommt. Deshalb gibt es Linkshänderblöcke, die mit einer Spirale rechts zusammengehalten werden.

Maus

Natürlich findet man auch Computermäuse, die auf die Bedürfnisse von Linkshändern angepasst sind. Beispielsweise die Maus Evoluent VM4L, die durch die Neigung nur von Linkshändern bedient werden kann.

Tastatur

Was unterscheidet eine Tastatur für Linkshänder von der gängigen? Der Nummernblock ist nicht auf der rechten, sondern auf der linken Seite platziert.

Tasse

Da bekommt man mal eine hübsche Tasse geschenkt, sieht aber leider nichts vom Motiv, weil man den Henkel nach links dreht und so die Rückseite des Gefässes vor sich hat. Wer also seinem linkshändigen Kollegen eine Freude machen will, sollte beim Kauf oder beim Bedruckenlassen der Tasse daran denken.

Dosenöffner

Manchmal geht das recht streng, weil sich das Rad am Dosenöffner nur mühsam durchs Blech drehen lässt – erst recht, wenn man dies mit der falschen Hand tun muss. Linkshänder greifen deshalb zu einem Dosenöffner, der mit der linken Hand gedreht werden kann.

Füllhalter

Klar könnte man einfach mit Kugelschreiber schreiben. Mit Tinte wird es aber schöner. Damit nichts verschmiert, gibt es extra Füllhalter, beispielsweise von Lamy.

Baseball-Handschuh

Also gut, das ist wohl eher selten ein Problem, denn hierzulande gehört Baseball nicht gerade zu den meistverbreiteten Sportarten. Wer trotzdem gerne mit der Linken wirft, kann einen Linkshänder-Baseball-Handschuh tragen.

(mst/20 Minuten)