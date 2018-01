Diese Stadt ist angeblich 5000 Jahre alt

Zwischen dem Kaspischen Meer und dem Kaukasus, am südlichen Ende von Russland, liegt Derbent. Die Geschichte der russischen Stadt geht angeblich mehr als 5000 Jahre zurück.

Strategisch wichtig platziert

Tatsächlich lassen sich rund um Derbent Siedlungen aus der Bronzezeit nachweisen, und in der Stadt selbst gibt es Spuren, die ins erste Jahrtausend vor Christus zurückgehen. Die Einheimischen reden also gern von ihrer 5000-jährigen Stadt. Es ist heute aber sehr umstritten, ob die Stadt wirklich ununterbrochen bewohnt war.

So oder so: Sie wurde an einem strategisch wichtigen Ort platziert. Derbent liegt an einer Handelsroute, was den Herrschern die Möglichkeit gab, Zölle von Reisenden einzufordern. Daher auch der Name: Derbent stammt vom iranischen Wort Darband und bedeutet «verschlossenes Tor».

Unter Herrschaft der Araber

Aufgrund seiner Lage war das Interesse an Derbent im Laufe der Geschichte gross. Ursprünglich, im ersten Jahrtausend vor Christus, war Derbent eine persische Stadt. Den aktuellen Namen bekam die Stadt im 6. Jahrhundert, zur Zeit des Sassanidenreichs. Die Schutzmauern, die vom Kaukasus bis zum Meer reichen, waren ca. 300 bis 400 Meter voneinander entfernt. Dazwischen befanden sich das alte Derbent und die Festung Naryn-Kala.

Im Jahr 654 nach Christus war Derbent in den Händen der Araber: Sie nannten die Stadt Bab al-Abwab, übersetzt etwa «das Tor der Tore». In diesem Zeitraum wurde die Stadt zu einem wichtigen Zentrum des Islam. Die älteste Moschee, die Juma-Moschee, stammt aus dieser Zeit.

Grösste Stadt in der Kaukasus-Region

Während des 9. Jahrhunderts war Derbent mit einer Bevölkerung von über 50'000 Menschen die grösste Stadt in der Umgebung des Kaukasus. Nach den Arabern wurde die Region von den Armeniern kontrolliert, deren Königreich bis ins frühe 13. Jahrhundert bestand.

In den nächsten Jahrhunderten wechselte Derbent mehrmals die Herrschaft: Die Schirwanschah, eine Dynastie aus Aserbaidschan, regierte zeitweise, dann die Perser und die Osmanen. Im 19. Jahrhundert, nach dem Ende des Russisch-Persischen Krieges, wurde Derbent endgültig Russland zugesprochen.

Heute sind vor allem die Überreste der Mauern eine grosse Attraktion in der Gegend. Auch einige Wachtürme der ältesten Stadt Russlands können heute noch besichtigt werden.

