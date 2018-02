Dieser Piraten-Turm gehörte einst Bette Midler

Er ist ein beliebtes Ausflugsziel in Laguna Beach: der Piratenturm am Strand. Erbaut hat ihn 1926 ein Senator von Los Angeles: William E. Brown kaufte das Grundstück oberhalb und liess den Turm bauen, um sich und seiner Familie den Weg an den Strand zu erleichtern.

Bildstrecken Diese 10 Gebäude werden 2018 prägen Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Berühmte Besitzer

Tatsächlich beinhaltet der Turm nur eine Wendeltreppe und sonst nichts. William liess sich beim Turm aber von Schlössern und Burgen inspirieren, die er auf seinen Reisen in Europa gesehen und bewundert hatte. Das Haus, zu dem der Turm gehört, hatte im Laufe der Jahre verschiedenste Besitzer.

Einige davon sind sogar prominent: So gehörte der Turm einst Bette Midler, der Sängerin von Hits wie «The Wind Beneath My Wings» und «The Rose» und Schauspielerin. Der auffälligste Bewohner war aber Harold Kendrick.

Piratenfan Harold

Kendrick war ein grosser, ja ein riesiger Piratenfan. Zeitweise verkleidete er sich gar als Pirat und versteckte für die Nachbarskinder Münzen, Spielzeug und Süssigkeiten in und um den Turm, die sie dann bei Schatzsuchen finden konnten. Von da stammt übrigens auch der Name des Turms, mit echten Piraten hat er gar nichts zu tun.

Versteckter Eingang

Der Turm liegt am Victoria Beach, einem Strand südlich der Ortschaft Laguna Beach, knapp zwei Stunden von Los Angeles. Zwar ist er abgesperrt, bei Ebbe kann man ihn aber vom Strand aus erreichen. Achtung: Bei Flut ist ein Teil des Turms unter Wasser.



(mst)