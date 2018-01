Dieses Schloss hat 25'000 Besitzer

Das Wasserschloss La Mothe-Chandeniers bei der Gemeinde Les Trois-Moutiers südwestlich von Tours ist eine der sehenswertesten Ruinen Frankreichs. Das zerfallene Gebäude ist komplett überwachsen und voll auffallender Details. Allerdings ist das Wasserschloss in einem desolaten Zustand.

Crowdfunding für die Schlossrettung

Durch ein Crowdfunding fand das Schloss nun neue Besitzer, die das überwucherte Schloss wieder zugänglich machen und vor dem weiteren Verfall retten wollen. Sie werden sich ihren Status allerdings mit vielen anderen teilen müssen.

Die Zahl der Besitzer liegt nach Angabe der Finanzierungsplattform Dartagnans bei etwa 25'000. Am Crowdfunding beteiligt haben sich 18'561 Internetnutzer aus 115 Ländern. Für mindestens 50 Euro konnten sie Anteile des Schlosses kaufen, mit dem Ziel, 500'000 Euro für den Kauf von La Mothe-Chandeniers zusammenzubekommen.

Als das Crowdfunding am 25. Dezember endete, blieb der Zähler bei 1,6 Millionen Euro stehen. «Rekord in Frankreich und Europa!», postete Dartagnans, das selbst keine finanziellen Interessen verfolgt, auf der Projektseite.

Schloss aus dem 13. Jahrhundert

Seinen Erfolg verdankt das Crowdfunding vor allem einem Drohnenvideo, das den wildromantischen Charme des Schlosses einfängt. Rund um das Schloss erstreckt sich ein Teich. Grün drückt sich durch zerbrochene Fensterscheiben. Von oben zu sehen ist ein Wirrwarr aus Kaminen, Erkern und Türmchen. La Mothe-Chandeniers, das bereits im 13. Jahrhundert erwähnt wird, wurde im Laufe der Zeit mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Der aktuelle Bau aus dem 19. Jahrhundert wurde bei einem Brand 1932 teilweise vernichtet und nicht wiederhergestellt.

Ob das romantische Wasserschloss als Künstlerresidenz, Ort für kulturelle Veranstaltungen oder als Bed & Breakfast weiterleben wird, dazu haben die Spender viele Vorschläge. Vollständig wiederhergestellt werden kann das Schlösschen nicht, dazu wäre mindestens die doppelte Summe notwendig gewesen, sagte Romain Delaume, einer der beiden Gründer von Dartagnans, zu France 3.

Weitere Schlösser gerettet

Das Chateau La Mothe-Chandeniers ist nicht das erste Schloss, das Dartangnans.fr gerettet hat, wenn auch normalerweise mit deutlich kleineren Summen. Die Idee dahinter ist denkbar einfach: verfallene Bauten mit Hilfe von Kleinspenden erhalten und damit re-demokratisieren. Wer Schlossherr oder Burgfrau werden will, hat auch zukünftig gute Chancen: Von den 6000 Schlössern Frankreichs ist ein Grossteil in bedenklichem Zustand. Laut Selbstbeschrieb unterstützt die Plattform zudem weitere Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur und Kulturerbe.