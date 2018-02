Wo einst mitten in der Wüste die Puppen tanzten

Willkommen in Possum Trot, Kalifornien. Während Jahrzehnten lebten in diesem Dorf nur gerade zwei Menschen: Calvin Black und seine Ehefrau Ruby. Die beiden zogen 1953 in die Wüste, kauften sich ein Stück Land an der Ghost Town Road (die gibt es wirklich) und nannten es Possum Trot – eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine Abkürzung.

Bildstrecken Darum liegen auf dieser Insel hunderte Puppen Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Attraktion für Durchreisende

In den kommenden 20 Jahren bevölkerten die beiden ihr kleines Dorf immer mehr – aber nicht etwa mit Menschen: Calvin Black schnitzte Dutzende von Puppen, bis in Possum Trot 40-mal mehr Puppen als Menschen lebten.

In den Siebzigern gab es im Dörfchen bereits einen kleinen Zug, einen Totempfahl, ein Karussell und ein Theater, in dem die Hauptattraktion, die «Fantasy Doll Show», aufgeführt wurde. Und so wurde aus einer Art Souvenirshop eine Attraktion in der Wüste Kaliforniens.

Ausgelebte Kreativität

Weder Ruby noch Calvin hatten eine Ausbildung, die irgendwas mit Schnitzen oder künstlerischem Schaffen zu tun hatte – und doch blühte gerade Calvin in der Wüste auf. Neben den Puppen designte der Amerikaner auch noch diverse Tafeln, teilweise mit sehr sozialkritischen Kommentaren, aber auch mit leichter Kost.

So stand auf einem Plakat «We don’t know where ma is but we got pop on ice», also übersetzt: «Wir wissen nicht, wo Mutter ist, aber wir haben Softgetränke auf Eis.» Der Witz hierbei ist das Wort pop, dass sowohl für Getränke als auch als Kosename für Väter oder Grossväter genutzt wird.

Kunst aus dem, was da ist

Für seine Puppen nutzte Calvin Black alles, was die Wüste hergab: Holzpfeiler von Telefonleitungen und Zäunen oder Überreste von zerstörten Autos. Black schaffte es sogar, Lautsprecher in seinen Puppen zu verbauen – darüber liess er von sich selbst aufgenommenen Gesang abspielen.

Die Regisseure Allie Light und Iriving Saraf besuchten Possum Trot in den Siebzigern. Dort fragten Sie Ruby, warum Calvin eigentlich all die Puppen schnitze. Die Antwort war so simpel wie herzig: «Er macht gern Menschen glücklich. Und die Menschen sind glücklich, wenn sie die Puppen und unsere Aufführungen sehen», sagte Ruby Black.

Grosse Liebe

Calvin liebte seine Puppen und sagte auch, dass sie eine Hommage an all die Frauen in seinem Leben seien. Wenn es aber um die Liebe ging, so eine Bekannte des Paars in der Dokumentation von Allie Light und Iriving Saraf, dann «gab es für ihn immer nur Ruby». Die grosse Liebe des Ehepaars Black hielt 39 Jahre, bis Calvin 1972 starb.

Die Puppen hatten alle Namen, eigens von Ruby genähte Kleidung und Persönlichkeiten: Es gab Cowgirls, Mütter, Töchter, Prinzessinnen und Musikerinnen. Neben Gesang gab Calvin manchen Puppen einzelne Sätze, die er selbst sprach und über Lautsprecher abspielen konnte.

Aufwendiges Programm

Calvins und Rubys Puppenshow war ein Spektakel. Calvin war ein begabter Handwerker und baute sogar Puppen, die einfache Bewegungen ausführen konnten. Ein Beispiel? In der Show sang Calvin seinen Song «Baby Tangerine» durch eine der Puppen, während andere auf der Bühne tanzten und Instrumente «spielten».

Calvin bat Ruby, die Puppen nach seinem Tod zu verbrennen. Das brachte die Witwe aber nicht übers Herz und so verfiel Possum Trot nach und nach. Nach Rubys Tod 1980 wurden die Puppen von diversen Kunstsammlern gerettet. Eine, die «Gypsy Wheel», wurde sogar für 82'500 Dollar an einer Auktion verkauft. Die anderen Puppen können im Milwaukee Art Museum, im Museum of American Folk Art und im New Museum in New York besucht werden.

(mst)