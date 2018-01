Kirche sucht bei Ebay nach neuen Besitzern

In Elstertrebnitz, einer Gemeinde südwestlich von Leipzig im Bundesland Sachsen, steht schon seit mindestens 728 Jahren die St.-Martins-Kirche – die wurde nämlich 1290 zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

Mehrfach neu aufgebaut

Nachdem die Kirche Ende des 15. Jahrhunderts Kirchenglocken des Künstlers Nikolaus Eisenberg bekam, der für seine Glockenritzzeichnungen bekannt war, passierte mehrere Jahrhunderte nichts. Diese Jahrhunderte überstand das Bauwerk aber keineswegs unbeschadet: 1840 wurde es abgerissen und neu aufgebaut.

In den Achtzigern brannte die Kirche schliesslich komplett aus. Der aktuelle Besitzer kaufte das fast gänzlich zerstörte Gebäude 2007 und investierte rund 300'000 Euro (353'730 Franken) in eine liebevolle und sehr aufwendige Restauration. An den Wänden ist denkmalgeschützter Putz, der Glockenturm wurde rundum erneuert, und neue Fenster gab es für das Gotteshaus ebenfalls.

Inserat auch bei Ebay

Verkauft wird die Kirche von den Immobilienmaklern der Künne Immobilien Gruppe – unter anderem eben auch bei Ebay-Kleinanzeigen. Die Kirche mit 200 Quadratmeter Wohnfläche und einem 2250 Quadratmeter grossen Grundstück kostet derzeit 170'000 Euro (rund 200'000 Franken) – und ist damit ein Schnäppchen.

Häuser und Grundstücke in einer vergleichbaren Grösse kosten bei anderen Immobilienhändlern gerne das Doppelte. Aber was will man eigentlich mit einer Kirche? Laut dem Inserat wären die Räumlichkeiten als Atelier für Künstler, für Ausstellungen, Lesungen, Theater oder Konzerte denkbar.