Mann lebt seit 13 Jahren in arktischer Wetterstation

Wjatscheslaw Korotki, der sich selbst Slawa nennt, ist ein aussergewöhnlicher Mann. Er ist ein sogenannter Poljarnik, ein russischer Polar-Experte und Meteorologe. In den vergangenen dreissig Jahren lebte er erst auf russischen Schiffen und nun seit etwas mehr als einem Jahrzehnt in der wohl einsamsten Wetterstation der Welt. Dort misst er für die Regierung Temperatur, Schneemengen und Windstärken.

Umfrage Könnten Sie so abgelegen wie Slava leben? Möglichst weit weg von Menschen? JA BITTE.

Für eine gewisse Zeit, aber 13 Jahre wär mir zu lang.

Ich würde gerne mal so abgelegen Ferien machen, aber zwei Wochen reichen.

Niemals.

Bildstrecken Zu Besuch bei den Feuersteins Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Weit abgelegen

Die Wetterstation Chodowaricha liegt auf einer Halbinsel an der Barentssee, das ist ein Randmeer des Arktischen Ozeans. Das «nächste» Dorf ist eine Stunde entfernt – und nur per Helikopter erreichbar. Die Wetterstation sticht auf den Fotos der Gegend heraus: Sie sieht aus wie etwas, was auch von Ausserirdischen stammen könnte.

Poljarniks gibt es heute nicht mehr viele. Wer möchte schon so leben, so abgeschieden von der Welt? Die Fotografin Jewgenia Arbugajewa besuchte den Einsiedler und glaubt, nach diversen Gesprächen mit Slawa, diese Frage beantworten zu können: «Slawa ist schon lange unterwegs, er versteht die Städte und die Hektik nicht, sie ist ihm fremd. Er wirkt auch nicht einsam. Er verschwimmt gewissermassen mit den Stürmen, mit der Tundra. Es ist, als wäre er selbst das Wetter.»

Slawa und die Menschen

«Ich bin mit dem Eindruck hergekommen, dass ich hier einen einsamen Zivilisationsflüchtling vorfinden werde, der von einem Trauma davongelaufen ist. Slawa ist aber keineswegs so. Er ist ein aussergewöhnlicher Mann», sagt Arbugajewa zu 20 Minuten.

Slawa ist keineswegs einsam, wie er auch selbst sagt. Und: Er hat eine Frau. Zwar lebt die weit entfernt, in der Stadt Archangelsk, er besucht sie aber in unregelmässigen Abständen. Slawa sagt, er tue sich schwer mit dem Verkehr und dem Lärm der Stadt – und freue sich, wenn er wieder in seine Wetterstation zurückdürfe. Die ist übrigens seit 1933 praktisch unverändert, nur einen Fernseher hat sich der 65-Jährige zugelegt. Er schaut Nachrichten, möchte die dort gesehen Ereignisse aber lieber nicht glauben.