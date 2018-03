Moby sucht Käufer für seine Villa in Los Angeles

Sieht ganz so aus, als hätte Moby seine alte Bleibe in Los Angeles satt. Der 52-Jährige will seine Villa im englischen Landhausstil für 4,495 Millionen Dollar verkaufen.

Bildstrecken John Lennons Villa ist zu verkaufen Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Ob es an den Renovationsarbeiten liegt, die die vergangenen zwei Jahre andauerten? Möglich. Jetzt jedenfalls ist das Gebäude rundum erneuert und vereint traditionelle Handwerkskunst mit allen modernen Annehmlichkeiten, die man sich nur wünschen kann.

Eigene Sauna und acht Badezimmer

Das 1926 erbaute Haus in Los Feliz, einem Stadtviertel von Los Angeles, bietet 414 Quadratmeter Wohnfläche, acht Zimmer und acht Badezimmer. Bei sämtlichen Räumen wurde weder an Platz noch an Fenstern gespart. Zudem bietet es absolute Privatsphäre: Ein wohl geheimer Eingang führt direkt in ein Büro sowie in eine Gästesuite mit Badezimmer und eigener Sauna.

Im Aussenbereich (das Grundstück umfasst insgesamt 900 Quadratmeter) warten noch Swimmingpool und ein eigenes Spa – natürlich alles mit dichten, hohen Bäumen abgeschirmt – auf den neuen Besitzer. Sollte man nach dem Kauf noch Fragen haben, kein Problem: Moby wohnt seit 2014 direkt nebenan.

(mst/20 Minuten)