Sieben etwas schräge Tipps zum Aufwärmen

Russenpeitsche, Eiseskälte, Dauerfrost – wie auch immer man sie nennt: Die Minustemperaturen gehen durch Mark und Bein. Und dies manchmal sogar in der geheizten Wohnung. Was kann man tun gegen das Bibbern zu Hause? Klar, man kann sich wärmer anziehen. Ein paar alternative Ideen haben wir hier für Sie gesammelt.

Umfrage Was tun Sie, wenn es zu kalt ist in der Wohnung? Ich drehe die Heizung auf.

Ich rufe den Vermieter an.

Ich schalte ein Elektroöfeli ein.

In meiner Wohnung ist es nie zu kalt.

Bildstrecken 19 Schlafzimmer zum Träumen Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Backofen

Einfach den Backofen einschalten und die Klappe öffnen – dann wirds zwar warm in der Küche, aber aus ökologischen Gründen ist das ein No-Go. Wenn man aber im Backofen was Feines zubereitet, ist die Wärme ein angenehmer Nebeneffekt. Apfelchips mit Zimt beispielsweise sind nicht nur gesund, sondern auch ganz einfach herzustellen. Und Zimt regt den Kreislauf an, was wiederum wärmt. Ein Rezept finden Sie beispielsweise hier.

Haustier

Glücklich ist, wer eine Katze hat, die sich auf den Schoss kuschelt. Es gibt nämlich kaum eine bessere Wärmequelle, beispielsweise abends beim Fernsehen. Und manche Hunde legen sich gerne auf Herrchens oder Frauchens Füsse – auch gut. Und statt Bilder über die Eiszeit in der Schweiz schauen wir uns einen Wüstenfilm an, zum Beispiel «Dune – der Wüstenplanet».

Stricken

Keine Katze? Keinen Hund? Dann hilft vielleicht eine «Lismete», wobei gilt: Je grösser das Strickteil, desto besser, weil man sich damit schon während der Arbeit warm zudecken kann. Und ist der Schal, die Decke oder der Pulli erst mal fertig, dann darf’s richtig kalt werden. Apropos: Bambusstricknadeln sind nicht nur leicht, sondern fühlen sich auch warm an.

Gewürze

Der Kalorienverbrauch steigt bei eisigen Temperaturen an, weil der Körper sich stärker erwärmen muss. Es wird auch mehr Fett bei Kälte verbrannt. Da darf man also schon etwas mehr zuschlagen als üblich. Und wenn das Essen noch so richtig scharf gewürzt wird, beispielsweise mit Chili oder Curry, heizt es auch entsprechend ein. Andere Gewürze mit wärmender Wirkung sehen Sie in der Bildstrecke.

Föhn

Eiskalte Füsse? Mit dem Föhn sind die in Nullkommanix wieder schön warm. Und wer im Homeoffice arbeitet, legt sich eine Bettflasche für die Füsse unter den Bürotisch. Für warme Hände – zumindest rechts – sorgt eine Heizmaus oder ein beheizbares, flauschiges Mauspad.

Badewanne

Ein heisses Bad ist an kalten Tagen einfach herrlich. Und damit das Badezimmer auch noch ein bisschen von der Wärme profitiert, lassen wir das Wasser erst ablaufen, wenn es etwas abgekühlt ist.

Teelichter

Nein, so richtig einheizen kann man mit Teelichtern definitiv nicht. Aber Kerzenschein trägt zumindest zur Gemütlichkeit bei – und das hilft doch auch schon etwas gegen die Kälte, oder?

Und Sie, liebe Leser? Haben Sie noch Tipps, mit denen Sie sich die Kälte vom Leib halten?

(mas)