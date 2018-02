So schräg können Toilettenpapier-Halter sein

Das Standard-WC ist weiss, gefliest, kahl und langweilig. Schade. Zeitschriftenstapel sind aus der Mode gekommen, aber über das stille Örtchen lässt sich nach wie vor einiges an Individualität ausdrücken. Unterschätzt wird dabei ein im WC unverzichtbares Möbelstück: der Toilettenpapier-Halter.

Tipps von Etsy und Dawanda

Auf dem WC sitzt eine Frau im Laufe ihres Lebens einige Zeit, der Mann sitzt mittlerweile mehrheitlich auch. Den Klorollenhalter haben sie dabei entweder im Augenwinkel oder voll im Blick. Dieser fällt meist auf die gängige Blech- oder Edelstahlaufhängung.

Was einem an Vielfalt verloren geht, bemerkt man dann, wenn einem die Dutzendversion nicht gefällt. Auf den Selbermach-Plattformen Etsy und Dawanda finden sich genauso wie auf Pinterest unendlich viele einfallsreiche Arten, eine Toilettenpapier-Rolle unterzubringen.

Zweckentfremdet

Eine vielfach kopierte Idee ist der Klorollenhalter aus Metallrohren, der sich mithilfe von Rohrwinkelstücken in etliche Formen bringen und an der Wand befestigen lässt. Gut als Halterung macht sich auch zweckentfremdetes Werkzeug sowie technischer Krimskrams aus dem Baumarkt.

Das Handy nimmt man zwar nicht mit aufs Klo, aber seien wir ehrlich: Sie tuns doch auch, oder? Findige Bastler haben die Smartphone-Ablage deshalb gleich mitkonzipiert.

Legofiguren und Äste

Als Aufhängung und Drumherum kommt so gut wie alles infrage: Legofiguren, Puppen, alle Arten von Deko und nicht zuletzt das zeitlose Glastürenschränkchen, in dem sich die Papierrollen ordentlich stapeln lassen. Naturliebende stellen ganze Bäume in die Toilette, ein Stück Ast in einer grossen Bodenvase geht aber auch: Auf die Aststümpfe lassen sich die weissen Rollen dekorativ aufstecken.

Sehr lässig wirkt es, wenn Toilettenpapier-Rollen lose in geflochtenen Körben liegen. Eine Lösung, die Haushalten ohne Tiere vorbehalten ist, in denen sich in der Nähe des Korbes möglichst kein Wasserhahn befindet. Urbaner und weniger nässeanfällig ist ein Brocki-Velokörbchen, das an der Handtuchstange oder am Heizkörper aufgehängt wird.

Minimalistisch

Die gute alte Stoffhülle ist auch noch nicht tot. Aus dem passenden Stoff hergestellt, muss sie auch gar nicht spiessig wirken. Besonders wirkungsvoll ist sie in Wohnungen mit wenig Platz im WC und als Dekorationselement, wenn sie mehrere Toilettenpapierrollen enthält.

Der einfachste, minimalistische Ersatz: Schraube, Nagel oder Haken in die Wand, Schnur dran, Klorolle auffädeln, fertig. Für Fortgeschrittene übernimmt den Part der Schnur ein raffiniert gebogener Kleiderbügel aus Draht, ein Stück Fundholz an zwei Schnüren, eine Halskette, ein Kletterseil, ein Schiffstau, ein gebogener Metallbügel oder Ähnliches. Viel verlieren kann man bei der Do-it-yourself-Methode nicht: Wer in einer Mietwohnung wohnt, kann das Original einfach abschrauben und bei Bedarf wieder anbringen.