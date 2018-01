So steht es wirklich um den Wohnungsmarkt

Knapper Wohnraum, Warteschlangen durch das halbe Quartier: Diese Probleme assoziieren viele Mieter mit der Wohnungssuche in der Schweiz. Tatsächlich ist in Städten wie Zürich bezahlbarer Wohnraum knapp. Das gilt aber längst nicht für die ganze Schweiz, wie aktuelle Zahlen des Vergleichsdienstes Comparis beweisen. Hier die Mythen und die Fakten.

Umfrage War es schwierig für Sie eine Wohnung zu finden? Ja und ich wohne in der Stadt.

Ja und ich wohne auf dem Land oder in der Agglomeration.

Nein, obwohl ich in der Stadt wohne.

Nein, ich wohne auf dem Land.

Ich musste noch nie eine Wohnung suchen.

Bildstrecken So tricksen die Schweizer bei der Wohnungssuche Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

«Mit den Wohnungsbewerbungen kann man ganze Ordner füllen»

Stimmt nicht. Ein Drittel der über 1000 von Comparis Befragten gaben an, dass sie bei ihrem letzten Umzug mit nur gerade einer Wohnungsbewerbung Erfolg gehabt hatten. Der Durchschnitt liegt bei vier Bewerbungen. Weniger erstaunt, dass auf dem Land häufiger nur eine Wohnungsbewerbung geschrieben wurde als in der Stadt oder in der Agglomeration.

«Es braucht Dutzende von Besichtigungen, bis man fündig wird»

Nein. Gemäss der obigen Befragung werden durchschnittlich fünf Wohnungen besichtigt, bis man seine neue Bleibe hat. Allerdings gilt auch hier: Auf dem Land schaut man sich oft nur gerade eine Wohnung an, während es in der Stadt deutlich mehr sind.

«Bis man eine neue Wohnung hat, dauert es Monate oder gar Jahre»

Auch das stimmt nicht: 45 Prozent der Mieter suchten beim letzten Umzug nur gerade maximal zwei Monate nach der Traumwohnung. Ein Fünftel von ihnen sogar nur einen Monat oder noch weniger. Am längsten auf der Suche waren Mieter nicht etwa in Zürich oder Bern, sondern in der Westschweiz.

«Wenn man schon zügelt, dann aber auch an einen anderen Ort»

Interessanterweise bleibt ein Drittel der Mieter gern im selben Dorf oder Quartier und zieht nur gerade im Umkreis von drei Kilometern um.

«Die meisten ziehen um, weil sie mehr Platz brauchen»

Das stimmt nur zum Teil. Tatsächlich sind es häufig Veränderungen in der Haushaltsform, also zum Beispiel eine Heirat oder die Geburt eines Kindes, die einen Umzug nötig machen. Zuweilen ist es auch der Arbeitsplatzwechsel. Oder die Wohnung oder der Wohnort gefällt dem Mieter nicht. Was den Platz anbelangt, hier noch ein paar erstaunliche Zahlen aus einer Umfrage des Bundesamts für Wohnungswesen: Jeder zehnte Haushalt verfügt über zu viel Wohnraum – und ist sich dessen sogar bewusst. Rund 350'000 Haushalte haben also gemäss eigener Einschätzung einen zu hohen Wohnflächenkonsum.

Warum ziehen sie nicht aus? Bei langjährigen Mietern ist der Mietzins häufig tief, es besteht also kein Anreiz, in eine kleinere, aber teurere Wohnung zu ziehen.



(mst/20 Minuten)