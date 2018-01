Das wollen wir wirklich über eine Wohnung wissen

Natürlich wollen wir wissen, wo sich die Wohnung befindet, wie gross sie ist und wie viel die Miete beträgt. Aber das ist noch längst nicht alles. Da fehlen noch einige Informationen, die darüber entscheiden, ob man sich die Wohnung überhaupt anschauen will oder sich später darin wohlfühlt. Diese sieben Faktoren vermissen wir in den Inseraten.

Umfrage Welches ist für Sie bei der Wohnungssuche der wichtigste Faktor? Brot-Distanz

Robidog-Dichte

Schattenwurf-Timing

Toleranz-Rating

Lärm-Pegel

Geruchs-Belästigung

Polit-Spektrum

Etwas anderes

Bildstrecken Instagrammisierung der Wohnungsanzeigen Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Brot-Distanz (BD)

Der Mensch muss essen, und darum ist die Brot-Distanz ganz oben auf der Liste. Wie weit entfernt ist die nächste gut bestückte Bäckerei, gerne mit grosszügigen Öffnungszeiten? Oder hat’s in Gehdistanz wenigstens einen Tankstellenshop? BD-Masseinheit in Fussminuten.

Robidog-Dichte (RD)

Wer einen Hund hat, den interessiert das. Wer Hunde nicht mag, den ebenfalls. Denn da wo Robidogs stehen, ist in der Regel auch geeignetes Terrain für die Hundeversäuberung. RD-Masseinheit in Anzahl pro 100 Quadratmeter.

Schattenwurf-Timing (ST)

Hell und lichtdurchflutet mögen wir es wohl alle. Aber je dichter gebaut wird, desto weniger kann man von morgens bis abends mit viel Licht rechnen. Wann scheint wo in der Wohnung die Sonne rein? Frühaufsteher schätzen freie Sicht gen Osten, wer Sonnenuntergänge liebt, will die Aussicht gegen Westen nicht zugebaut haben. ST-Masseinheit in Sonnenstunden pro Himmelsrichtung.

Toleranz-Rating (TR)

Wie ist die Nachbarschaft? Ist sie nett und einigermassen tolerant und ruft drum auch nicht gleich die Polizei, wenn mal ein bisschen abgefeiert wird? Oder muss man umgekehrt damit rechnen, dass sich die gesamte Nachbarschaft keinen Deut um die Hausordnung schert und voll und ganz auf uneingeschränkte Toleranz der anderen setzt? TR-Masseinheit in Polizeieinsätzen wegen nächtlicher Ruhestörung pro Monat.

Lärm-Pegel (LP)

Nicht nur Strasse, Bahn, Tram oder Flugzeuge sind lärmig, auch der kläffende Hund in der Nachbarwohnung kann ganz schön nerven. Vom Hauswart, der den Laubbläser in Dauerbetrieb nutzt, ganz zu schweigen. LP-Masseinheit in Dezibel.

Geruchs-Belästigung (GB)

Wie riecht es in und um die Wohnung? Kocht die Nachbarin gerne Kohlgerichte? Stinkt es nach Kläranlage, wenn die Windrichtung «stimmt»? Ist der Nachbar Kampfraucher? Und lagern die Teenies aus der Nachbarwohnung ihre verschwitzten Sneakers vor der Haustür? GB-Masseinheit in GE (europäische Geruchseinheit).

Polit-Spektrum (PS)

Auch die politische Gesinnung kann eine gute Nachbarschaft beeinträchtigen. Deshalb stellt sich beispielsweise die Frage: Darf man «Die Weltwoche» oder die «WOZ» abonniert haben, ohne dass man deswegen von der Nachbarschaft geschnitten wird? PS-Masseinheit von linksextrem bis rechtsradikal.

(mst)